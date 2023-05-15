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60 yaşında yıllara savaş açan tüyosunu paylaştı! Annesinden öğrendikleriyle en az 20 yaş genç gözüküyor

15.05.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç görünmek için uygulanan işlemlerin yanı sıra yaşam alışkanlıklarını da değiştirmek gerekiyor. Yaşına göre çok daha genç görünen kadınların güzellik sırları merak ediliyor. 60'lı yaşların sonunda olan bir kadın yıllara meydan okuyan yaşlanma karşıtı bakımını açıkladı.

60 yaşında yıllara savaş açan tüyosunu paylaştı! Annesinden öğrendikleriyle en az 20 yaş genç gözüküyor

Kadınlar daha genç görünmek için ne yapılması gerek sorusunun cevabını arıyor. Bu sorunun birden fazla cevabı bulunuyor. 60'lı yaşların sonunda 20 yaş daha genç görünmenin sırrını paylaşan Ivana Daniell, Express.co.uk'e güzellik ipuçlarını anlattı. Genç gözüken büyükanneye göre sadece birkaç yaşam tarzı, sağlıklı beslenme, egzersiz, güzellik ve cilt bakımı ipuçlarıyla herkes gerçek yaşından 20 yaş daha genç görülebilir.

GİDEREK GENÇLEŞTİĞİNİ HİSSEDİYOR

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Ivana Daniell, genç görünüşünü iyi beslenme, vücudunu hareket ettirme ve sadece birkaç temel üründen oluşan ince ayarlanmış bir dengeye borçlu olduğunu paylaşıyor. Express.co.uk'e şunları söyledi : "Vücudumun yaşlanmadığını, gençleştiğini keşfettim. 60'larımdayım, daha iyi ve gençleştiğimi fark ediyorum. Ana felsefesi, vücut kimliğinizin farkında olmak ve size rehberlik edecek doğru profesyoneli aramaktır, çünkü bir vücut için iyi olan bir başkası için iyi olmayabilir."

30 YAŞINDAN BERİ GÜNEŞTEN UZAK DURUYOR

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Ancak Ivana'nın herkesin evde deneyebileceği birkaç kolay sırrı da var. Ivana'nın herkesin stok yapması gerektiğine yemin ettiği bir ürün güneş kremidir. "30 yaşımdan beri güneşten uzak duruyorum ve her gün 50 faktör güneş kremi uyguluyorum. Bir dermatolog kontrol etti ve cildimin olması gerekenden 20 yaş daha genç olduğunu söyledi. İnanın bu kadar basit."

RETİNOL CİLDİN YENİLENMESİNİ SAĞLIYOR

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"Yaşıma uygun çok iyi bir cilt bakımı rejimi kullanıyorum. Çok pahalı değil ama cilt bakım rejimimi yapmak konusunda çok titizim. "40'lı ve 50'li yaşlardan sonra cildinizi yenilemek için en iyi vitamin olduğu için geceleri çok iyi Retinol (A Vitamini) ürünleri kullanıyorum. Sabahları yaşlılık lekelerini önleyen oldukça güçlü bir C Vitamini serumu kullanıyorum."

SAÇ BOYASINDAN VAZGEÇEMİYOR

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Ivana'nın "asla taviz vermeyeceği" bir şey var. "Saçımı doğal rengime boyamak konusunda takıntılıyım. Hayatımda asla beyazlamayacağım. Ben gri saçla yaşlanıyor gibi hissediyorum. Açık kahverengi saçlarımı hoş bir altın dokunuşla korumak, görünüşümü biraz koruyor."

STRESTEN UZAK DURUYOR

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Yaşlanmaya meydan okuyan kadın, kilolarıyla mücadele edenlere de tavsiyelerde bulundu. Ivana'ya göre kilo almanın asıl sebebi "hareketsiz bir yaşam tarzı ve uygun olmayan beslenmedir" Ivana kendine karşı nazik olmayı ön planda tutuyor: "Vücudumu asla strese sokmuyorum. Güzel ve akıcı hareketler yapıyorum. Her gün temiz havada en az 40 dakika yürüyorum."

"HER ŞEY ÖLÇÜLÜ"

Yeme alışkanlıklarına gelince, Ivana "biraz sebze, biraz et, biraz karbonhidrat, biraz süt ürünleri" seviyor. Ama kendini kısıtlamayı reddediyor: "Diyetlere inanmıyorum. Çok bilinçli yiyorum. Dışarıda güzel bir yemeğin ve arada bir güzel bir kadeh kırmızı şarabın tadını çıkarıyorum. Her şey ölçülü, çılgınca değil."

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UYANDIĞINDA İLK OLARAK RUJ SÜRÜYOR

Gözlerinin altındaki kırışıklıkları gidermek için sadece birkaç küçük "ince ayar" yapmış olmasına rağmen, Ivana makyajına ve stiline kadar çok doğal bir görünüme sahip. "Annem kendime nasıl bakacağım konusunda benim ana öğretmenimdi. Sabahları uyanır ve evde yalnızken bile biraz pembe rujla harika görünürdü. "'Ivana sevgilim, kendine gerçekten bakmayı öğrenmelisin' derdi, bu yüzden şimdi uyandığımda yaptığım ilk şey saçımı taramak, güzel bir bornoz giymek ve biraz ruj."

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Annesi Ivana'nın moda hakkındaki düşüncelerini şekillendirdi. "Sadelik. Benim yaşımdaki kadınlara şunu söyleyebilirim ki, ne giydiğiniz değil, onu nasıl giydiğiniz önemlidir."


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