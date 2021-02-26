65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Bakan Koca'dan esneme sinyali

Türkiye 1 Mart'ta 'yerinde karar' dönemine geçmeye hazırlanırken, 65 yaş üstü vatandaşlar da yasakların kendileri için esnetilip esnetilmeyeceğini merak ediyor. 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeleri takip edenlere güzel haber ise Sağlık Bakanı Koca'dan geldi.

Dün gerçekleştirilen kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylara da değindi. "İkinci aşıdan iki hafta sonra yani 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üzerinde olup 2 haftasının tamamlanmadığını biliyoruz." ifadelerine yer veren Bakan Koca'dan 'esneme' sinyali geldi.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YASAKLAR KALKACAK MI?

"65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı;

65 YAŞ ÜZERİNE ESNEME OLABİLİR

"İkinci aşıdan iki hafta sonra yani 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üzerinde olup 2 haftasının tamamlanmadığını biliyoruz. Ama süreçte 65 yaş üzerinde illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir. Aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak."

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Öte yandan tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler için gün içerisinde 10.00-13.00 saatleri, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler için ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

