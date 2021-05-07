7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin Kovid-19 günlük vaka ve vefat sayısı

Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.

Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 401 oldu.

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılan koronavirüs (Covid-19) tablosu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Günlük vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı bilgilerinin yer aldığı korona tablosu tam kapanma sürecinde dikkatle inceleniyor. Peki, son dakika 7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin korona tablosunda son durum...

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 5 Mayıs'ta 356 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 bin 476 oldu.

35 bin 464 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.

5 Mayıs'ta yapılan 229 bin 491 test ile birlikte toplam test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.



