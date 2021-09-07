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  4. 7 saat uğraştılar! Karantinadaki eşiyle kavga edip çatıya çıktı

7 saat uğraştılar! Karantinadaki eşiyle kavga edip çatıya çıktı

07.09.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yaşayan ve temaslı olan Sezer K. (42) koronavirüs sebebiyle karantinada olan eşiyle tartıştıktan sonra oturduğu 3 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. 7 saatlik görüşmenin ardından Sezer K. polis tarafından ikna edildi. O esnada çiftin temaslı olan iki çocuğunun ise sokakta bisiklete binmeye devam ettiği görüldü.

7 saat uğraştılar! Karantinadaki eşiyle kavga edip çatıya çıktı

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi.

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Karantinada bulunan eşi ile tartıştıktan sonra çatıya çıkan Sezer K.'yı görenler durumu 112'ye bildirdi. Kısa süre içinde adrese gelen ekipler, Sezer K.'yı ikna etmek için çaba sarf etti.

TÜM AKRABALAR DEVREYE GİRDİ

Zaman zaman aşağıya taş ve cam parçaları atan adamı ikna etmek için tüm akrabaları devreye girdi. Bu arada çiftin temaslı olduğu belirtilen iki oğlu ise sokakta bisiklete binmeye devam etti. Sezer K., 7 saatin sonunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya karantina
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