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700 yıllık! Hatay’daki Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı: Çan kulesi ise...

20.02.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi, Hatay’da bulunan ve yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi'ne de ağır hasar verdi. Kilise, depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkılan kilisenin çan kulesi ise ayakta kaldı. Meryem Ana Ortodoks Kilisesi Papazı, "Kilisemiz 3 sene önce restore oldu ama maalesef deprem çok şiddetliydi ve kilise yıkıldı" şeklinde konuştu. Öte yandan, 2020 yılında restore edildiği öğrenilen tarihi yapı havadan görüntülendi.

Deprem maalesef ki tarihi yapılara da zarar verdi. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin etkisiyle Hatay Antakya Tokaçlı köyünde bulunan ve tarihi yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen Meryem Ana Ortodoks Kilisesi depremde yıkıldı.

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DEPREMDE YIKILAN MERYEM ANA ORTODOKS KİLİSESİ'NİN ÇAN KULESİ AYAKTA KALDI

Depremde yıkılan kilisenin çan kulesinin ayakta kaldığı görüldü.

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Kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi.

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Öte yandan, kilisenin enkazı havadan görüntülendi.

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“KİLİSEMİZ 3 SENE ÖNCE RESTORE OLDU AMA MAALESEF DEPREM ÇOK ŞİDDETLİYDİ”

Meryem Ana Ortodoks Kilisesi Papazı Musa Papaz, “Kilisemizin 700 yıllık bir tarihi var, yaklaşık 100 aile bu köyde yaşıyor. Kilisemiz 3 sene önce restore oldu ama maalesef deprem çok şiddetliydi ve kilise yıkıldı. Bazı evlerimiz yıkıldı ama Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Kilisemizin tarihi çok eski, yaklaşık 700 yıllık. Dedelerimiz, karşıki dağlardan katırlar üzerinde taşları taşıyarak bu kiliseyi yapmışlar. Bazı değerli eşyalarımız enkazın altında duruyor, yetkililerden bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Kilisemiz tarihi eser sayıldığı için biz müdahale edemiyoruz” dedi.

(İHA)

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deprem Hatay kilise

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