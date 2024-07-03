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  4. 98. Gazi Koşusu'nun kazananı Dragon Flame oldu!

98. Gazi Koşusu'nun kazananı Dragon Flame oldu!

02.07.2024 13:56
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Türk sporunun en saygın yarışması olan ve 98 yıldır aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla ilk olarak 1927 yılında yapılan yarışın bu seneki galibi Akın Sözen’in jokeyliğinde Dragon Flame oldu.

98. Gazi Koşusu'nun kazananı Dragon Flame oldu!

At yarışçılığının en önemli yarışması; spor, iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirdi. Gazi Koşusu için yaklaşık 25 bin yarış sever Veliefendi’de hazır bulunurken ünlü isimler “hipodrom.com” locasında koşuyu takip etti.

Ulu Önderin Anısına....

Spor tarihinde Atatürk adına düzenlenen en eski yarışma olan Gazi Koşusu, büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Güneşli bir İstanbul gününde Veliefendi Hipodromu’nda koşulan yarışı, Dragon Flame, Akın Sözen ile kazandı. Tarihi yarışta 2’nciliği Zızka, 3’üncülüğü Borrego elde ederken Son of Cooger isimli safkan 4’üncü sırada yer aldı.

Akın Sözen'den Arda Güler sevinci geldi.

Koşudan (2)

Yarışı, Dragon Flame ile kazanan Akın Sözen, zaferini Arda Güler sevinci yaparak tribünlerle paylaştı. İlk kez Gazi Koşusu kazanan jokey Sözen, Dragon Flame’in üzerinde sağ elinin işaret parmağını havaya kaldırdı.

25 bin yarış sever buluştu.

Demirören Ailesi

1927 yılından bugüne kadar aralıksız olarak her yıl düzenlenen koşu, yaklaşık 25 bin spor severi buluşturdu. Tribünler tıklım tıklım dolarken spor, iş ve sanat dünyasından ünlü isimler, Veliefendi’de bir araya geldi. Tarihi koşuyu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, yönetim kurulu üyeleri Sinan Oktay ve Erdoğan Demirören de izledi.

Gazi'de atlar değil, ünlüler yarıştı.

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Türk atçılığının derbisi, “hipodrom.com” locasında da büyük coşkuyla takip edildi. Gizem-Emre Karayel, Arda Türkmen- Melodi Elbirliler, Yağmur Tanrısevsin, Tuvana Türkay, Ebru Cündübeyoğlu, Dolunay Soysert, Merve Dizdar, Sera Kutlubey, Sera Tokdemir, Esra Bilgiç, Burak Satıbol, Burcu Kıratlı, Sibel Aytan, Gizem Güneş gibi pek çok ünlü isim, “hipodrom.com” locasında koşunun heyecanına ortak oldu. Özellikle kadınların, şık kıyafetleri ve birbirinden zarif şapkaları dikkat çekti.

Günün şanslısı Merve Dizdar oldu!

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Yarışları, geçen ay dünya evine girdiği eşi Cihan Ayger ile takip eden oyuncu Merve Dizdar, Gazi Koşusu dahil toplamda üç ayrı koşuda kupon tutturdu. Yarışları kimi zaman dürbünle takip eden Dizdar, “Acemi şansı galiba, hayatımda ilk kez oynadım ve tutturdum. ‘Dragon Flame yazayım’ diye düşündüm ve yazdım. Harika bir şey. Çok mutluyum. Üç ayrı koşuda yazdığım atlar geldi” dedi.

Tuvana Türkay, "gözlerim doluyor" dedi.

Tuvana Türkay

Oyuncu Tuvana Türkay, “Gazi Koşusu demek ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk demek. O yüzden sanki şu anda buralarda bir yerlerde izliyormuş gibi hissediyorum ve gözlerim doluyor.” sözleriyle duygularını ifade ederken Burcu Kıratlı, “Biliyorsunuz atlara karşı ayrı bir ilgim var benim soyadım Kıratlı. O yüzden çok heyecanlıyım.” dedi.

Atçıların bayramı!

hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem

Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, Gazi Koşusu’nun atçıların bayramı olduğunu söylerken “hipodrom.com” Genel Müdürü Ersin Erdem de “Bizim için çok önemli bir gün. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün himayelerinde başlayan bir yarış hem de spor müsabakaları içinde hiç kesintisiz art arda düzenlenen bir yarış olduğu için çok mutluyuz.” dedi.

En Özel Yarış...

Gazi Koşusu, Atatürk’ün talimatıyla ilk olarak 1927 yılında Ankara’da koşuldu. Sonraki yıllarda İstanbul’a taşınan yarış, Türk sporunda Atatürk adına düzenlenen en eski yarışma olarak biliniyor. Gazi Koşusu’na 3 yaşlı İngiliz tayları yarış hayatları boyunca sadece bir kere katılabiliyor. Çim pistte koşulan yarış 2400 metre koşuluyor. Yarışı kazanan safkanlar, yılın en başarılı İngiliz atı unvanına sahip oluyor.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

Express


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Anahtar Kelimeler:
at yarışı koşu
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