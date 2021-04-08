HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Juncker: Konsey Başkanı AB protokolünde birinci sıradadır!

Juncker: Konsey Başkanı AB protokolünde birinci sıradadır!

08.04.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun eski Başkanı Jean-Claude Juncker, halefi Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili değerlendirmesinde, Konsey Başkanının AB protokolünde birinci sırada bulunduğunu söyledi.

Juncker: Konsey Başkanı AB protokolünde birinci sıradadır!

Von der Leyen'den önce AB Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Juncker, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Michel'in Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması üzerine Avrupa basınında çıkan eleştirilerle ilgili değerlendirme yaptı.

Kendisinin de görevi sırasında benzer protokol durumları yaşadığını belirten Juncker, Politico internet sitesine konuyla ilgili verdiği demeçte, geçmişte AB Konseyi başkanları ile yaptığı seyahatlerde "protokol itibarıyla herkes açısından Konsey Başkanının birinci sırada, Komisyon Başkanının ikinci sırada olduğunu" söyledi.

Dönemin AB Konseyi başkanları Donald Tusk veya Herman Van Rompuy ile seyahatlerinde protokol düzenine her zaman uyduğunu kaydeden Juncker, "Normalde Konsey Başkanına ayrılan sandalyenin yanında benim de bir sandalyem olurdu. Ancak bazen benim de koltukta oturduğum oldu." dedi.

Juncker, yine de von der Leyen'e uygulanan protokolün farklı olması gerektiğini dile getirerek, "Bence von der Leyen'in Michel ile aynı seviyede oturtulması iyi olurdu ama protokol açısından Konsey Başkanı birinci sırada gelir." diye konuştu.

LIBERATION: TÜRKLERİN SORUMLULUĞU YOK

Avrupa basınında da Ankara'daki protokol olayıyla ilgili haberler çıktı. Fransa'nın Liberation gazetesinin haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Avrupa Konseyi Başkanı ile bir toplantı sırasında kenarda bir koltuğa getirilen AB Komisyonu Başkanı, çok rahatsız oldu. Aslında birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından kadın düşmanı olarak gösterilen sahne Avrupa protokolüne titizlikle saygı gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, "Her zamanki gibi görsellere güvenmemek gerekiyor. Gerçekte Avrupa Birliği'nin protokolünün uygulandığı bu koreografide Türklerin hiçbir suçu veya sorumluluğu yok." vurgusu yapıldı.

ESKİ BÜYÜKELÇİ: TÜRKYE AB KURALLARINI UYGULADI

Fransa'nın daha önce İsrail, BM ve ABD'de büyükelçiliğini yapmış olan diplomat Gerard Araud da Twitter hesabından yaptığı birçok paylaşımda, yaşanan olayda Türkiye’nin sorumluluğu bulunmadığını belirterek "Türkiye AB'nin protokolünü uygulamıştır." ifadesini kullandı.

Sorunun bu protokolden kaynaklandığını vurgulayan Araud, bazı gazetecilerin Türkiye'yi eleştiren paylaşımlarına yanıt vererek "Bir gazeteci bir kez daha bir dosya hakkında araştırma yapmadan karar veriyor. Sorumluluk AB'nin protokolünde, Türkiye'de değil." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Büyükelçi Araud, başka bir Fransız gazetecinin paylaşımına tepki göstererek, "Emin olun, Türkiye'nin hiçbir sorumluluğu yok. Türkiye, AB protokolünü uyguladı." mesajını paylaştı.

MICHEL ZİYARETİN GÖLGELENMESİNDEN DOLAYI ÜZGÜN

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 6 Nisan'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde kendisinin Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, Ursula von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması üzerine eleştirilmişti.

Eleştiriler üzerine "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yapan Michel, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu bildirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Papa: Fakir ülkelerin borçlarını silinPapa: Fakir ülkelerin borçlarını silin
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.