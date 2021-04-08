Juncker: Konsey Başkanı AB protokolünde birinci sıradadır!

Von der Leyen'den önce AB Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Juncker, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Michel'in Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması üzerine Avrupa basınında çıkan eleştirilerle ilgili değerlendirme yaptı.

Kendisinin de görevi sırasında benzer protokol durumları yaşadığını belirten Juncker, Politico internet sitesine konuyla ilgili verdiği demeçte, geçmişte AB Konseyi başkanları ile yaptığı seyahatlerde "protokol itibarıyla herkes açısından Konsey Başkanının birinci sırada, Komisyon Başkanının ikinci sırada olduğunu" söyledi.

Dönemin AB Konseyi başkanları Donald Tusk veya Herman Van Rompuy ile seyahatlerinde protokol düzenine her zaman uyduğunu kaydeden Juncker, "Normalde Konsey Başkanına ayrılan sandalyenin yanında benim de bir sandalyem olurdu. Ancak bazen benim de koltukta oturduğum oldu." dedi.

Juncker, yine de von der Leyen'e uygulanan protokolün farklı olması gerektiğini dile getirerek, "Bence von der Leyen'in Michel ile aynı seviyede oturtulması iyi olurdu ama protokol açısından Konsey Başkanı birinci sırada gelir." diye konuştu.