HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Haluk Levent imzayı attı! "Tarihi bir durum"

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Haluk Levent imzayı attı! "Tarihi bir durum"

26.09.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP Derneği ve INFINIA Mühendislik arasında “AHBAP Bilim Sanat Kampüsü” için iş birliği protokolü imzalandı. Törende imzaları ABB Başkanı Mansur Yavaş, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ve INFINIA Mühendislik Kurucu CEO’su Tugay Güzel attı. 23 Nisan 2023’te Cumhuriyetin 100. yılında Kuzey Yıldızı Vadisi’nde hizmete geçecek kampüste bilimin sanat ile öğretilmesi amaçlanıyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Haluk Levent imzayı attı! "Tarihi bir durum"

Eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP Derneği ve INFINIA Mühendislik iş birliği ile “AHBAP Bilim Sanat Kampüsü” adındaki çocuklara ve gençlere yönelik yeni nesil eğitim metotlarının uygulanacağı merkezi faaliyete geçirecek protokolü imzaladı. Bilim ve sanat öğrenmek isteyen çocuklara ve gençlere yönelik desteklerin sağlanacağı kampüsün 23 Nisan 2023 tarihinde Kuzey Yıldızı Vadisi’nde hizmete geçmesi hedefleniyor.

3ea4bd66d5bf13fcb9d12a07f26ad790

MANSUR YAVAŞ: "CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA GÜZEL BİR ADIMLA BAŞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Başkanlık Makamında gerçekleşen protokol imza töreninde bildirgeyi ABB Başkanı Mansur Yavaş, AHBAP Derneği Kurucusu ve Başkanı Haluk Levent ile INFINIA Mühendislik Kurucu CEO Tugay Güzel imzaladı.

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında 'Benimle misiniz?' diye sordu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yanıt geldiSON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında 'Benimle misiniz?' diye sordu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yanıt geldi

İmza töreninde yaptığı açıklamada, iş birliği protokolü ile bilim ve sanat öğrenmek isteyen özellikle dezavantajlı grupların yararına olacak şekilde çalışmalar yapılacağına dikkat çeken ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Bizim çok sayıda yapılmış olan ama ne işe yaradığı bilinmeyen atıl ve boş binalarımız vardı. Onların tahsisi suretiyle güzel bir iş birliğine imza attık. Burada bilim ve sanat öğrenmek isteyen özellikle dezavantajlı grupların da yararına olacak şekilde çalışmalar yapacağız. Sadece dezavantajlı gruplar değil aynı zamanda Ankara'da eğitim gören bütün çocukların görerek, belki dokunarak, deneyimleyerek yetişebilecekleri bölümler olacak. Dolayısıyla bütün dünyayla yarışacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış olacağız ve inşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün amaçladığı doğrultuda yetişecek çağdaş gençleri burada yetiştireceğiz.”

4c06cf0b83544edd292857f0a86e1067

HALUK LEVENT: "PROJELERİMİZDEN EN BÜYÜĞÜ"

AHBAP Derneği Başkanı Sanatçı Haluk Levent ise tarihi bir duruma imza attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Genç arkadaşlarımız için bizler tarihi bir duruma imza attık. Projelerimizden en büyüğünü de burada kamuoyuna açıklıyoruz. Biz bir Bilim ve Sanat Kampüsü kurmak istiyoruz. Çocuklarımızın bilim ve sanatla çok daha fazla yoğurulmasını olmasını istiyoruz. Türkiye'den dünyayı yönetecek bilim insanlarının çıkacağına da hiçbir şüphemiz yok. Bunun için çocuklarımıza birazcık daha destek vermeliyiz. Onun için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik ve bir yer tahsisinde bulundu. Kendileri sağ olsun gençler için çocuklar için böyle bir olayı yapabileceğini söyledi. AHBAP ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bilim ve Sanat Kampüsü yakında 23 Nisan 2023’te Cumhuriyet’in 100. yılına yakışacak şekilde Ankara halkına, Türkiye halkına ve AHBAP’ın ilkelerine yakışacak şekilde hizmete geçecek.”

Mansur Yavaş ile vatandaşın diyaloğu sosyal medyada gündem olduMansur Yavaş ile vatandaşın diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

9bb0284330c820ac646823e17d80e997

INFINIA Mühendislik Kurucu CEO Tugay Güzel de kampüs ile ilgili, “Müzelerden veya merkezlerden farklı olarak çoğunlukla çocuğa eğitimi veren ama eğitimi amaçlamayan bir yer yapmayı planlıyoruz. Deneyimleyecekler, heyecanlanacaklar, ilham alacaklar. Burası bütün çocuklara fırsat eşitliği sağlayabileceğimiz bir yer alanı olacak. Sanat ile teknolojiyi birleştirmek amacımız. Bilimi sanat ile öğretmek amacımız. Yeni nesil eğitim metotları ile çocukların ufkunu genişletmeyi aslında hedefliyoruz” dedi.

50d3fe6a8c88240f58d5bd9f35176c08

642e841af85cf2224b2799393a722207

17952d34c9fc96b1d32c48d69dc4a903

25175b634e02365662935ec68dcf0c16

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar!İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar!
Önemli bir dışa bağımlılık daha sona erdi! Türkiye'de ilk... Nüfuz edici bombaların teslimatı başladıÖnemli bir dışa bağımlılık daha sona erdi! Türkiye'de ilk... Nüfuz edici bombaların teslimatı başladı
En mutlu günleri kana bulandı! Torununun kınasında çatışmada hayatını kaybettiEn mutlu günleri kana bulandı! Torununun kınasında çatışmada hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Haluk Levent

En Çok Okunan Haberler

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

25 milyar TL'lik sosyal yardım paketinde bunları ilk kez duyacaksınız

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.