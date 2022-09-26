ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Haluk Levent imzayı attı! "Tarihi bir durum"

Eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP Derneği ve INFINIA Mühendislik iş birliği ile “AHBAP Bilim Sanat Kampüsü” adındaki çocuklara ve gençlere yönelik yeni nesil eğitim metotlarının uygulanacağı merkezi faaliyete geçirecek protokolü imzaladı. Bilim ve sanat öğrenmek isteyen çocuklara ve gençlere yönelik desteklerin sağlanacağı kampüsün 23 Nisan 2023 tarihinde Kuzey Yıldızı Vadisi’nde hizmete geçmesi hedefleniyor.

MANSUR YAVAŞ: "CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA GÜZEL BİR ADIMLA BAŞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Başkanlık Makamında gerçekleşen protokol imza töreninde bildirgeyi ABB Başkanı Mansur Yavaş, AHBAP Derneği Kurucusu ve Başkanı Haluk Levent ile INFINIA Mühendislik Kurucu CEO Tugay Güzel imzaladı.

İmza töreninde yaptığı açıklamada, iş birliği protokolü ile bilim ve sanat öğrenmek isteyen özellikle dezavantajlı grupların yararına olacak şekilde çalışmalar yapılacağına dikkat çeken ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Bizim çok sayıda yapılmış olan ama ne işe yaradığı bilinmeyen atıl ve boş binalarımız vardı. Onların tahsisi suretiyle güzel bir iş birliğine imza attık. Burada bilim ve sanat öğrenmek isteyen özellikle dezavantajlı grupların da yararına olacak şekilde çalışmalar yapacağız. Sadece dezavantajlı gruplar değil aynı zamanda Ankara'da eğitim gören bütün çocukların görerek, belki dokunarak, deneyimleyerek yetişebilecekleri bölümler olacak. Dolayısıyla bütün dünyayla yarışacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış olacağız ve inşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün amaçladığı doğrultuda yetişecek çağdaş gençleri burada yetiştireceğiz.”

HALUK LEVENT: "PROJELERİMİZDEN EN BÜYÜĞÜ"

AHBAP Derneği Başkanı Sanatçı Haluk Levent ise tarihi bir duruma imza attıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Genç arkadaşlarımız için bizler tarihi bir duruma imza attık. Projelerimizden en büyüğünü de burada kamuoyuna açıklıyoruz. Biz bir Bilim ve Sanat Kampüsü kurmak istiyoruz. Çocuklarımızın bilim ve sanatla çok daha fazla yoğurulmasını olmasını istiyoruz. Türkiye'den dünyayı yönetecek bilim insanlarının çıkacağına da hiçbir şüphemiz yok. Bunun için çocuklarımıza birazcık daha destek vermeliyiz. Onun için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik ve bir yer tahsisinde bulundu. Kendileri sağ olsun gençler için çocuklar için böyle bir olayı yapabileceğini söyledi. AHBAP ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bilim ve Sanat Kampüsü yakında 23 Nisan 2023’te Cumhuriyet’in 100. yılına yakışacak şekilde Ankara halkına, Türkiye halkına ve AHBAP’ın ilkelerine yakışacak şekilde hizmete geçecek.”

INFINIA Mühendislik Kurucu CEO Tugay Güzel de kampüs ile ilgili, “Müzelerden veya merkezlerden farklı olarak çoğunlukla çocuğa eğitimi veren ama eğitimi amaçlamayan bir yer yapmayı planlıyoruz. Deneyimleyecekler, heyecanlanacaklar, ilham alacaklar. Burası bütün çocuklara fırsat eşitliği sağlayabileceğimiz bir yer alanı olacak. Sanat ile teknolojiyi birleştirmek amacımız. Bilimi sanat ile öğretmek amacımız. Yeni nesil eğitim metotları ile çocukların ufkunu genişletmeyi aslında hedefliyoruz” dedi.



