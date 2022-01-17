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ABD basını bunu konuşuyor! Türk SİHA'ları dengeleri değiştirdi…

17.01.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ukrayna-Rusya arasında gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Türk yapımı SİHA’ların Ukrayna’ya satılmasının ardından bölgede değişen güç dengesi ABD basınında da gündem oldu. İşte Türk SİHA’larının dengeleri değiştiren başarısına ilişkin dikkat çeken o analiz…

ABD basını bunu konuşuyor! Türk SİHA'ları dengeleri değiştirdi…

Son dakika haberleri.. Ukrayna ve Rusya arasında sınırda yaşanan gerilim dünya gündeminde uzun süre yerini aldı. ABD’de Washington Post gazetesi, Türkiye’den Ukrayna’ya satılan Silahlı İnsansız Hava Aracı(SİHA)’ların ardından bölgede değişen dengeleri konu aldı.

Ukrayna’da askeri güç dengesini değiştiren SİHA’lar ilk kez geçen yıl 26 Ekim’de, Rus hedeflerini alarak kullanılmıştı. Bu durum Washington Post’ta "Bu, Rusya için Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephaneliğini artırdığının bir başka işaretiydi." denildi.

‘TÜRKİYE VE UKRAYNA ÜRETİM TESİSİ KURMAK İÇİN ANLAŞTI’

SİHA’ların Rusya için alarm durumuna geçirildiğinin vurgulandığı yazıda, "Türkiye ve Ukrayna, aynı zamanda Ukrayna'da SİHA üretim tesisi kurmak için anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Ukraynalı askeri uzman Serhiy Zgurets'in "Bu durumun elbette düşmanlıklar için tamamen farklı koşullar oluşturduğu düşüncesindeyim. Düşman üzerinde duygusal ve gerçek bir etki unsuru." dedi.

ABD’de Washington Post gazetesi, Türkiye’den Ukrayna’ya satılan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)’ların ardından bölgede değişen dengeleri konu aldı.

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‘RUSLAR İÇİN TATSIZ BİR HABER’

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın geçmişte yaptığı, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırganlığını caydırmak ve Ukrayna'nın çıkarlarını korumak için Bayraktar'ların yer aldığı taktik ve yöntemleri artırmaya devam edecek." açıklaması aktarıldı.

Kiev merkezli analist Oleksiy Arestovych'in görüşünü "Bu, Ruslar için bütünüyle tatsız bir haber. Ukrayna, 'oyun değiştiren bir uygulama' olarak kabul edilen ürünü satın alıyor." olarak ifade etti.

‘TB2'LERİN KULLANMASI UKRAYNA'YA İLHAM VERDİ’

Washington Post, Bayraktar SİHA'lardan, "Ülkelere geleneksel hava kuvvetini sürdürme maliyetinin çok altında gizli hava gücü sunuyor. Libya ve Suriye'deki çatışmalarda belirgin bir şekilde bulundular, ancak belki de Azerbaycan'ın 2020'de Ermenistan'a karşı TB2'leri kullanması Ukrayna'ya ilham verdi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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