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ABD Başkanı Biden'dan koronavirüsün Delta varyantına karşı aşı olma çağrısı

06.07.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının daha tehlikeli olduğunu belirterek, herkese aşı yaptırması çağrısında bulundu. Biden açıklamasında, "Şu anda milyonlarca Amerikalı hala aşısız ve korunmasız. Bu nedenle içinde bulundukları topluluklar risk altında." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'dan koronavirüsün Delta varyantına karşı aşı olma çağrısı

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınıyla mücadele ve aşı programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşı çalışmalarında 150 günde 300 milyon doz aşıya ulaştıklarını anımsatan Biden, 182 milyondan fazla Amerikalının en az 1 doz aşı olduğunu kaydetti.

"BUNU BAŞARACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIM"

Biden, "Bu hafta sonuna kadar 160 milyon Amerikalı tam olarak aşılanmış olacak. Bu mart ayında belirlediğim bir hedefti ve 4 Temmuz'dan sadece birkaç gün sonra bunu başaracağımız için heyecanlıyım." dedi.

Kovid-19 vakaları ve ölümlerinin yüzde 90 azaldığını belirten Biden, ocak ayından bu yana tam olarak aşılanan milyonlarca Amerikalının eskisi gibi hayatlarına döndüğünü, işletmelerin yeniden açıldığını ve yüksek bir ekonomik büyümenin öngörüldüğünü anlattı.

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"MİLYONLARCA AMERİKALI KORUNMASIZ"

Biden, salgınla mücadeleyi Amerikan tarihinin en büyük başarılarından biri olarak nitelendirerek, "Ancak virüsle mücadelemiz bitmedi. Şu anda milyonlarca Amerikalı hala aşısız ve korunmasız. Bu nedenle içinde bulundukları topluluklar risk altında. Bu, Delta varyantı nedeniyle daha da büyük bir endişe kaynağı." diye konuştu.

Ülkenin birçok bölgesindeki vakaların neredeyse yarısından Delta varyantının sorumlu olduğuna işaret eden Biden, Delta varyantının daha kolay bulaşabildiğini ve daha tehlikeli olduğunu aktardı.

Biden, "Bana öyle geliyor ki herkesin iki kez düşünmesine, özellikle gençlerin yeniden düşünmesine neden olmalı." dedi.

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"YAPABİLECEĞİNİZ EN İYİ ŞEY AŞI OLMAKTIR"

Aşıların oldukça etkili olduğunu vurgulayan Biden, aşı olma çağrısında bulundu.

Biden, "Kendinizi, ailenizi ve en çok değer verdiğiniz insanları korumak için yapabileceğiniz en iyi şey aşı olmaktır." diye konuştu.

ABD merkezli bilişim firması Kaseya'ya düzenlenen ve birçok işletmeyi etkileyen siber saldırıya ilişkin soru üzerine Biden, ulusal güvenlik ekibinden konuya ilişkin bilgi aldığını söyledi. Biden, saldırının ABD'li işletmelere asgari düzeyde zarar vermiş gibi göründüğünü ancak konuya ilişkin hala bilgi topladıklarını kaydetti. (AA)

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