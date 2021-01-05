ABD’de aşı tartışması alevleniyor: Tek doz bir kumar

Koronavirüs salgını dünya genelinde can almaya devam ederken, bir yanda mutasyon tehlikesi diğer yanda aşıların yetersizliği endişeleri giderek artırıyor.

BioNTech-Pfizer, Oxford-AstraZeneca ve Moderna’nın aşıları birer birer onay alsa da yeterli stok bulunmaması aşılama kampanyalarında sıkıntı yaratıyor. Vaka sayılarının kış dönemiyle birlikte artmasıyla da uzmanlar farklı çözümler bulmaya çalışıyor.

Bunlardan biri de aşıların dozunu değiştirmek. Şu ana kadar geliştirilen aşıların büyük bölümü üç hafta arayla çift doz olarak uygulanıyor. Ancak İngiltere, daha fazla insanı korumak için iki doz arasındaki süreyi üç haftadan 12 haftaya çıkarmaya karar verdi. Böylelikle daha fazla insanın ilk doz aşıyı olabileceği ve korunabileceği düşünülüyor. İkinci dozun farklı aşılarla tamamlanabileceğini de düşünen İngiltere’ye ABD’den ‘aşıları karıştırmayın’ uyarısı gelmişti.

3’TE 1’İ UYGULANABİLDİ

ABD’de de hedeflerin tutturulamaması üzerine aşıların dozuyla ilgili tartışma sürüyor. Ancak başta Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) olmak üzere pek çok kurum aşıların dozunun değiştirilmemesi gerektiğini savunuyor. Washington Post’un haberine göre ABD’de halihazırda 15 milyonun üzerinde aşı dağıtılsa da, bunların yalnızca 4.5 milyonu uygulanabildi.