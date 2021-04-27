ABD'de Kovid-19 aşılarının tamamını yaptıranlar için maske zorunluluğu büyük ölçüde kaldırıldı

CDC, Kovid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıran ABD'liler için paylaştığı yeni rehberde, dışarıda egzersiz, yemek veya sosyalleşmek için maskesiz bir araya gelebileceklerini belirtti.

"2 METRELİK SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEDEN TOPLANABİLİRSİNİZ"

CDC'nin internet sayfasında, ''Eğer tam olarak aşılanmışsanız, tamamen aşılanmış diğer kişilerle kapalı alanda maske takmadan veya 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat etmeden toplanabilirsiniz. Çok kalabalık olmayan dış mekanlarda, maske takmadan sosyal aktivitelere katılabilirsiniz.'' şeklinde açıklamalara yer verildi.

Aşılanmış bireylerin, henüz aşısını yaptırmamış olan başka bir ev halkıyla da kapalı veya dış mekanlarda maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden bulunabileceği belirtilirken, bu tarz gruplarda Kovid-19'a yakalanma riskini yükseltecek bazı hastalıklara sahip kimsenin olmaması gerekliliği vurgulandı.

MASKE TAKMAK HALA ÖNEMLİ

CDC bununla birlikte, maske takmanın hala daha güvenli olduğunun altını çizdiği açıklamada, "Maskesiz dışarı çıkmadan önce kendi kişisel durumunuzu, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir." ifadesine yer verdi.