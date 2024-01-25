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ABD'den sosyal medya hamlesi! 16 yaş altındakilere yasak getirildi: Tepkiler peş peşe geliyor!

25.01.2024 13:06 | Son Güncelleme:
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ABD'nin güney eyaletlerinden Florida'da Temsilciler Meclisi çok konuşulacak bir karar imza attı. Meclis 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasakladı.

ABD'den sosyal medya hamlesi! 16 yaş altındakilere yasak getirildi: Tepkiler peş peşe geliyor!

Florida'daki Temsilciler Meclisi'ne, Cumhuriyetçi senatörler tarafından sunulan yasa tasarısı 106'ya karşı 13 oyla kabul edildi. Böylelikle 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasaklanmış oldu. META ise durumla ilgili ilk tepkiyi gösterdi!

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AİLE İZNİNE BAKILMAYACAK

Yasaklardan etkilenecek sosyal medya şirketlerine dair henüz bir liste olmamasına rağmen, "kullanıcı eylemlerini izleyen, çocuklara içerik yükleme ve diğer kullanıcılarla iletişim kurma izni veren, bağımlılık yapıcı içeriklere sahip olan" tüm platformlar, tasarının kapsamında bulunuyor.

Tyler Sirois, tasarının bir sponsoru olarak yaptığı konuşmada, "(Sosyal medya şirketleri) büyüme çağındaki çocuklardan yararlanıyorlar. İş modeli budur. Neden mi? Her otomatik oynatma, her beğeni, her bildirimdeki dopamin ile çocuklarımızı kancalarında tutmak için." şeklinde ifade etti.

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Tasarı, sosyal medya şirketlerinden, 16 yaş altındaki çocukların kullandığı hesapları tespit edip kapatmalarını talep ediyor.

Florida Valisi Ron DeSantis'in onayına ihtiyaç duyan tasarının yasalaşabilmesi için bekleniyor.

META'DAN İLK TEPKİ GECİKMEDİ

Facebook ve Instagram gibi birçok sosyal medya platformunu içeren Meta şirketinden yapılan açıklamada, Florida Temsilciler Meclisi'ne yönelik yasak yerine alternatif bir çözüm bulunması çağrısı yapıldı.

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Yapılan açıklamada, "Birçok genç, şu anda internetten ve uygulamalardan yarı zamanlı işler, yüksek öğretim, dini toplantılar ve askeri hizmetler gibi birçok alanda bilgi almak için yararlanıyor. 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını yasaklayarak, gençleri diğer bölgelerdeki yaşıtlarından daha dezavantajlı duruma düşme tehlikesine atıyorsunuz." ifadesi kullanıldı.

Meta, çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyerek, gençlerin sosyal medya kullanımını yasaklamak yerine daha etkili bir düzenleme önerdi.

Şirketin açıklamasında, 16 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanımını yasaklamanın, gençleri diğer bölgelerdeki yaşıtlarından daha dezavantajlı bir konuma sokabileceği belirtildi.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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