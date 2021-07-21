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ABD-Kanada sınırı 21 Ağustos’a kadar kapalı kalacak

21.07.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, koronavirüsün (Covid-19) yayılma riskine karşı ABD-Kanada kara sınırının 21 Ağustos’a kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı kalacağını duyurdu.

ABD-Kanada sınırı 21 Ağustos’a kadar kapalı kalacak

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ABD’den, bir yıla aşkın süredir kapalı tutulan ve Kanada ile yapılan anlaşmalarla şimdiye kadar açılması 16 kez uzatılan ABD-Kanada kara sınırının açılışına ilişkin bir kez daha uzatma kararı geldi.

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"HALA ÇOK YÜKSEK RİSK TAŞIYOR"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19’a karşı aşılama oranlarının artmasına rağmen ABD-Kanada kara sınırını zorunlu olmayan seyahatlere açmanın hala çok yüksek bir risk taşıdığı ifade edildi. Covid-19’un, ABD ve Kanada arasında bulaşma ve yayılma riskinin devam ettiğini ve durumun insan yaşamı ile ulusal çıkarlara yönelik tehdit oluşturduğunu belirten Bakanlık, ABD-Kanada kara sınırının 21 Ağustos’a kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı kalacağını kaydetti.

Ayrıca Kanada ve ABD’deki sınır anlaşmalarının yakında kaldırılacak olmasında ise işletmelerin, özellikle seyahat ve havayolu endüstrilerinin iki ülke arasındaki zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarına son vermesi yönündeki baskılarından kaynaklandığı düşünülüyor.

KANADA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Pazartesi günü Kanada hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Covid-19’a karşı 2 doz aşı yaptıran ABD vatandaşları ve ABD’de oturuma hakkına sahip olanlar için sınır kısıtlamalarını 9 Ağustos’ta, diğer ülkelerden gelecek tam aşılı yolcular için ise 7 Eylül’de kaldıracağını duyurmuştu.

Bu tarihlerden itibaren tam aşılı yolcuların sadece Covid-19 testine tabi tutulacağı, Kanada’ya girişte karantinaya alalarının gerekmeyeceği ve hükümet tarafından onaylanan otel karantina programın da iptal edileceği belirtilmişti.

Ayrıca Beyaz Saray, Haziran ayı başından itibaren Covid-19 kısıtlamalarının nasıl kaldırılacağını düzenlemek için Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada ve Meksika ile kurumlar arası çalışmalar başlatmış, fakat 2020 yılı Mart ayından bu yana kısıtlamalar devam etmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Kanada
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