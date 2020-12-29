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Abiye seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 15:54 | Son Güncelleme:
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Abiye seçerken vücut tipine göre dikkat edilmesi gereken en önemli unsur modeldir. Daha sonra renk ve kumaşın formu gelmektedir. Model ve kalıp, vücutta deformasyon varsa onları kapatacak şekilde olmalıdır. Harika dikilmiş bir elbiseyi basit bir kumaş öldürebilir. Bunların hepsi bir bütündür. İyi dikim, kaliteli kumaş bir bütün olduğunda çok şık ve doğru kıyafetler olacaktır. Kilolu kadınlar parlak kumaşlardan uzak durmalıdır. Saten tarzı kumaşlar vücuttaki problemleri ortaya çıkaracaktır.

Abiye seçiminde, dekolte sevilip sevilmediği, rahatın önemsenmesi, açık ya da kapalı olması öncelikle bilinmelidir. Ardından müşterinin vücut yapısına göre, seçim yapılabilir. Mühim olan doğru yerde doğru tasarımcıyla çalışılmalıdır.

Alt taraf çok fazla kiloluysa, mutlaka koyu renk ve mat kumaşları önermekteyim. Üst taraf inceyse açık renk kullanılmalıdır. İki parça abiyelerle iki farklı renk de kullanılabilir. Kişinin gideceği yer de önemlidir. Çünkü bazen katıldığımız davet sahipleriyle yakın olabiliriz.

Bir elbisede tek bir detay olmalıdır. Taşları karıştırmaktan yana değilim, genelde basit görüntüler ortaya çıkarılabilir. Balık elbise formu abiyede sık kullanılmaktadır. Çünkü balık elbise formu, kilolu hanımlar için de iyi sonuçlar verebilir. Fakat burada önemli olan kumaşının çeşididir.


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