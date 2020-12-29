Abiye seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Abiye seçiminde, dekolte sevilip sevilmediği, rahatın önemsenmesi, açık ya da kapalı olması öncelikle bilinmelidir. Ardından müşterinin vücut yapısına göre, seçim yapılabilir. Mühim olan doğru yerde doğru tasarımcıyla çalışılmalıdır.

Alt taraf çok fazla kiloluysa, mutlaka koyu renk ve mat kumaşları önermekteyim. Üst taraf inceyse açık renk kullanılmalıdır. İki parça abiyelerle iki farklı renk de kullanılabilir. Kişinin gideceği yer de önemlidir. Çünkü bazen katıldığımız davet sahipleriyle yakın olabiliriz.

Bir elbisede tek bir detay olmalıdır. Taşları karıştırmaktan yana değilim, genelde basit görüntüler ortaya çıkarılabilir. Balık elbise formu abiyede sık kullanılmaktadır. Çünkü balık elbise formu, kilolu hanımlar için de iyi sonuçlar verebilir. Fakat burada önemli olan kumaşının çeşididir.



