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Acil durumlarda en büyük yardımcınız en iyi lastik tamir kiti çeşitleri

13.06.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En olmadık zamanda hiç beklemediğiniz bir şey oldu ve diyelim ki arabanızın lastiği patladı. Bu durumda bir lastikçi çağırabilirsiniz veya en yakın lastik tamircisine gidebilirsiniz. Eğer arabanız lastikçiye gidecek durumda değilse böyle zamanlarda "Keşke yanımda bir lastik tamir kiti olsaydı." diye düşünebilirsiniz. Trafikte veya beklemediğiniz anlarda hayatınızı kurtaracak en iyi lastik tamir kiti çeşitlerini sizler için listeledik.

Acil durumlarda en büyük yardımcınız en iyi lastik tamir kiti çeşitleri

Acil durum anlarında küçük aletler, büyük işler başarabilir. Arabanızın lastiğinin ne zaman patlayacağını bilemezsiniz ama beklemediğiniz zamanlarda lastik tamir kiti taşımanın işe yaradığını görebilirsiniz. "Lastik tamir kiti nedir?" diye düşünebilirsiniz. Lastik tamir kiti, lastiği sökmeden onarmaya yarayan araçlara denilir. Bu kitler, lastik tamir etmeyi bilmeyen kişilerin arabalarını lastik tamircisine kadar götürebilmesi için üretilir. Bu nedenle lastik tamirini bilen veya bilmeyen herkes bu ürünleri rahatlıkla kullanabilir. Sizler için en iyi lastik tamir kiti ürünlerini sıraladık. Haydi gelin, bu ürünlere beraber bakalım.

1. Chermik 6 Parça Tamir Kiti ile yolda kalmak yok

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Yolda lastik tamircisi arama derdine son veren Chermik 6 Parça Tamir Kiti sayesinde yolculuk sırasında lastik tamiri yapmak çok kolay. Lastiğiniz patladığı anda hiç beklemeden onu tamir edebilir, sorunsuz şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Kullanımı son derece pratik olan ürün ile zorlu yol koşullarında arabanızın lastiğini kendiniz tamir edebilirsiniz. Tamir kiti; otomobil, bisiklet, motosiklet ve hafif ticari araçlarda güvenli kullanıma uygun. 6 adet parçadan oluşan ürün, acil durumlarda bu işin uzmanı olmayan kişilerin kullanması için üretilir. En iyi lastik tamir kiti değince akla ilk olarak Chermik 6 Parça Tamir Kiti geldiğini belirtmekte fayda var.

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2. Autokit Lastik Tamir Kiti ile hızlı ve basit çözüm

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Autokit Lastik Tamir Kiti, lastiği hem tamir eder hem şişirir. Ürünün içinde yer alan dolgu maddesi, lastiğin patlak olan bölgesini kapatarak hava kaçırmasını önler. Aynı zamanda ürün, 20 PSI'a kadar lastiğin şişmesini sağlar. Patlayan lastiğin içindeki hava ile temas eden madde, hızlı şekilde kauçuk hâle gelerek sertleşir ve patlayan bölgenin dolmasını sağlar. Lastiğe müdahale edilemeyen acil durumlarda lastik tamircisine kadar gitmenizi sağlayan ürün, hayat kurtarıcı özelliğe sahip. "Lastik tamir kiti işe yarıyor mu?" diye merak edenler olabilir. Bu ürün, özellikle çivi batması nedeniyle oluşan delikleri kapatmak konusunda etkili olmasına rağmen lastiğin yarılması gibi durumlarda yeterli olmayabilir.

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3. Ally Mobile Araç Lastik Şişirme ve Tamir Seti ile her şey yolunda

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12 V hava kompresörü içeren Ally Mobile Araç Lastik Şişirme ve Tamir Seti ile yolda kalmaya son! Özel çantası ile bagajda yer kaplamadan duran set içinde penseden lastik tamir kitine, hava kompresöründen maket bıçağa kadar her şey mevcut. Herhangi bir acil durumda aracınızın lastik yamasını kendiniz yapabilir, daha sonra lastiği şişirerek sorunsuzca yolunuza devam edebilirsiniz. "Lastik tamir kiti nasıl kullanılır?" diye merak edebilirsiniz. Kullanımı oldukça basit ürün sayesinde öncelikle lastiği patlatan materyal çıkarıp delik olan alandaki çapakları temizleyin. Daha sonra kit içindeki kauçuğu deliğe sıkıştırarak fazlasını falçata yardımı ile kesin. İşte bu kadar!

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4. Bisiklet lastiklerinde en kolay yol: Get Lock Bisiklet Lastik Tamir Yama Seti

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Bisiklet lastiklerini tamir etmenin en kolay yolu soğuk yamadan geçiyor. "Bisikletler için en iyi lastik tamir kiti hangisi?" diye sorulduğunda herkesin aklına ilk olarak Get Lock Bisiklet Lastik Tamir Yama Seti geliyor. Soğuk şekilde uygulanan ürünün kullanımı oldukça kolay. Lastiğin patlak yerini belirleyip nemli bezle temizleyin. Daha sonra biraz zımparalayıp kurutun. Bu adımdan sonra yapışkanı sürüp kuruyana kadar bekleyin. Kuruduktan sonra soğuk yamayı patlak yere düzgün biçimde yapıştırın. Bu işlemlerden sonra lastiği şişirip yolunuza devam edebilirsiniz. Bu ürünün lastik tamir kiti yorumlarında beğenilen markalardan biri olduğunu söylemeden geçmeyelim.

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5. Alminas Dörtlü Ürün Trafik Seti ile tekerlek değişimi çok kolay

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Bazen lastik tamir kiti seti yeterli olmuyor. Bu durumda lastiği tamir etmek yerine yedek lastikle değiştirmek gerekiyor. Hâl böyle olunca farklı ekipmanlara ihtiyaç duyuluyor. Alminas Dörtlü Ürün Trafik Seti, içinde krikodan yangın söndürme tüpüne kadar acil durumda ihtiyacınız olan her ürünü bulunduruyor. Aracınızın lastiği patladığı anda bu set sayesinde yolu işaretlerle emniyetli hâle getirebilir, elinizdeki malzemeleri kullanarak lastiğinizi yedeği ile kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Kaliteli ve dayanıklı olan ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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6. D DOLITY Elektrikli Mini Kompakt Kompresör Pompası ile lastiği şişirin

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12 V Elektrikli D DOLITY Elektrikli Mini Kompakt Kompresör Pompası, lastik şişirmek için birebir. 300 PSI'a kadar basınç uygulayabilen ürün, çakmaklıktan güç alıyor. Pompanın üzerinde yer alan basınç göstergesi, lastiğin ne kadar şiştiğini kontrol etmenizi sağlıyor. Lastik tamir kiti kullanımında unutulan detaylardan biri, tamir esnasında havası inen lastiğin şişirilmesi oluyor. Böylelikle tamir ettikten sonra havası inen lastiğinizi hızlı şekilde şişirebilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Beklenmeyen anlar için bu şekilde bir pompanızın olması hayat kurtarıcı olabilir.

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7. Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Siyah Hava Kompresörü çok pratik

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"Arabadan ziyade motosiklet veya bisiklet için daha pratik bir ürün arıyorum." diyenleri Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Siyah Hava Kompresörü ile tanıştıralım. Ürün, âdeta pratik bir lastik şişirme ustası. Yapmanız gereken tek şey: Ürünün ağzını siboba yerleştirip istediğiniz basınç değerini girmeniz. Bu adımdan sonra cihaz, istenilen basınca kadar lastiğin şişirilmesini sağlıyor. 2000 mAh pil kapasitesi ile uzun süreli kullanım sağlayan ürün, aynı zamanda LED aydınlatma özelliğine sahip. Lastik tamir kiti tavsiye listelerinde mutlaka bulunan ürünü daha yakından incelemenizi öneriyoruz.

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8. Belki sadece Kemal Oto Aksesuar Oto Krikosu'na ihtiyacınız vardır

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Bazen arabada her şey olmasına rağmen kriko olmayabilir. Evet, belki bagajda çok yer kaplıyor olabilir ama ihtiyacınız olduğu bir yolculuğunuzda yanınıza kriko almadığınız için üzülebilirsiniz. Bu nedenle arabanızda kriko ve 4'lü bijon anahtarı taşımanız size büyük fayda sağlar. 1.5 tona kadar olan araçları kaldırmak için üretilen Kemal Oto Aksesuar Oto Krikosu, cırcır aparatı ile oldukça kolay şekilde kullanılır. Hızlı ve pratik biçimde lastiğinizi değiştirdikten sonra yolculuğunuza gönül rahatlığı ile devam edebilirsiniz.

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9. EVGARAJ 10'lu Kauçuk Çivi ile kolay lastik tamiri

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"Lastik tamir kiti ne işe yarar?" diye merak edenler olabilir. Lastik tamir kiti, herhangi bir acil durumda lastiğinizi hızlı ve kolay şekilde onarır. Böylelikle yolda kalmadan en yakın lastik tamircisine gidebilir ve bu sorununuza kalıcı çözüm bulabilirsiniz. EVGARAJ 10'lu Kauçuk Çivi, aracınızın lastiğini pratik şekilde tamir etmeyi sağlar. 0.1 mm ile 3 mm arası delikleri doldurarak hava kaçmasını önler. Lastiğin delik olan kısmına ürünü vida ile yerleştirerek yolunuza devam edebilirsiniz. "Lastik tamir kiti kaç km gider?" sorusu aklınıza geldiyse hemen cevaplayalım: Bu şekilde araç, yaklaşık olarak 80 km civarı gidebilir.

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10. Tubeless lastikler için en iyisi: Puig 5982N Lastik Tamir Kiti

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Lastik tamir kiti en iyi marka seçeneklerinden biri olan Puig üstün kalite ürünleri ile dikkat çeker. Tubeless lastiği olan bir araba ya da motosiklet kullanıyorsanız ve lastik tamircisi bulamayacağınız bir yerdeyseniz Puig 5982N Lastik Tamir Kiti imdadınıza yetişir. Ürün, ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemeleri içinde barındırır. Uzun mesafeli yolculuklarda kurtarıcı olan tamir kitinde kesici, tornavida, yama, yapıştırıcı ve basınç tüpleri yer alır. Bu sayede lastiği sökmeden kolayca tamir edebilirsiniz. "Lastik tamir kiti işe yarıyor mu?" diye düşünenler için bu kitlerin zor durumda hayat kurtarıcı roller üstlendiğini söyleyebiliriz.

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