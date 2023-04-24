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Acun Ilıcalı'nın genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı dikkat çekti

24.04.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Genç sevgili son olarak festival tarzıyla dikkat çekti. Altunkaya'yı görenler "Şeyma Subaşı'nın yolunda" yorumları yaptı.

Acun Ilıcalı'nın genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı dikkat çekti

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ise sık sık merak konusu oluyor.

Kısa süre önce hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen genç sevgili festival tarzıyla dikkat çekti.

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Zaman zaman eski eş Şeyma Subaşı'ya benzetilen Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzını görenler yorum yağdırdı.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı görenler "Şeyma'nın izinde", "Çok Şeyma Subaşı vibe'ı aldım" yorumlarında bulundu.

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AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'nın sevgilisidir.


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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya sevgilisi

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