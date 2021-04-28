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Adalet Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması | Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı sınavları ertelendi mi?

28.04.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından tam kapanma kararı açıklandı. Tam kapanma kararı ile beraber birçok sınav da ertelendi. Adalet Bakanlığı’ndan ise sınavlar ile ilgili açıklama geldi. 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma kararı boyunca sınavların ertelendiği açıklandı. Peki hakim ve savcı adaylığı mülakatları da ertelendi mi?

Adalet Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması | Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı sınavları ertelendi mi?

Hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları gibi konuların tam kapanma süreci içerisinde ertelendiğini açıklayan Adalet Bakanlığı, sınavların açıklanan yeni takvime göre yapılacağını duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman yapılıyor? Hangi sınavlar ertelendi?

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Adalet Bakanlığı, 29 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı sınavları için iptal açıklaması geldi. Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 17 günlük tam kapanma nedeni ile Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavlar ertelendiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi. Ertelenen Adalet Bakanlığı sınavlarının tarihinin daha sonra ilan edilmesi bekleniyor.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan; hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi.

HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI MÜLAKATLARI ERTELENDİ Mİ?

Adalet Bakanlığı, Covid-19 salgınına yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak sınav ve mülakatları ileri bir tarihe erteledi.

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Bu doğrultuda 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Hakim ve Savcı Adaylığı, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği mülakatları daha sonra ilan edilecek tarihlerde yapılacak. Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Ceza ve İnfaz Kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü ile uygulamalı ve sözlü sınavlarının tarihlerinin de daha sonra ilan edileceği duyuruldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı 30 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.


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