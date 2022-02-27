Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alımı! Başvurular için tarih belli oldu

Adalet Bakanlığına personel alımı sınavı için başvuru tarihi belli oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını açıkladı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAV BAŞVURUSU

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

ADALET BAKANLIĞINDA HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALINACAK?

Paylaşımda yer verilen tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

(AA)

