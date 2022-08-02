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  4. Adana'da dehşet! Otoyolda yarışan sürücü, yol kenarındaki gence çarparak bacağını kopardı

Adana'da dehşet! Otoyolda yarışan sürücü, yol kenarındaki gence çarparak bacağını kopardı

02.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da otoyolda yarış yaparken bir gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 30 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi.

BACAĞI KOPTU

İddiaya göre, otoyolda buluşan bir grup genç otomobilleriyle yarışmaya başladı. Yarışı kazandıktan sonra otomobiliyle hızlanan Emrah Y. (35), emniyet şeridindeki yarışı izleyen Sedat Leventöz’e (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ bacağı kopan Leventöz, kanlar içinde asfalt zemine düştü. Emrah Y. ise kazanın ardından otomobiliyle kaçarak, kayıplara karıştı.

YAKALANDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Leventöz'ü ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Leventöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emrah Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında saklandığı belirlenen Emrah Y., gözaltına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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