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Adını yazıp arattığında internette çıplak fotoğraflarını buldu! “Kontrolü kaybettim” dedi pozlarını satmaya başladı

10.05.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Sava Schultz üniversite masraflarını karşılamak adına modellik yapmayı denedi. Ancak transparan kıyafetle yapılan bir mode çekiminin kendi izni olmadan fotoğrafçı tarafından OnlyFans’a yüklendiğini fark edince Schultz büyük bir şok yaşadı. Adını arattığında karşısında çıplak pozlarını gören Schultz şikayetçi olmak yerine “kontrolü kaybettim” diyerek kendisine ait bir OnlyFans hesabı açıp yönetmeye karar verdi.

Adını yazıp arattığında internette çıplak fotoğraflarını buldu! “Kontrolü kaybettim” dedi pozlarını satmaya başladı

21 yaşındaki Sava Schultz isimli bir kız geçimini sağlamak adına modellik kariyerine başladı. Henüz 19 yaşındayken bir fotoğrafçıyla gerçekleştirdiği moda çekiminden karelerin izinsiz bir şekilde OnlyFans’ta paylaşılması üzerine yakın çevresindeki kişiler tarafından uyarıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah kentinde yaşayan Schultz fotoğrafları ilk gördüğü anda kalbinin sıkıştığını söyleyerek, “Herkesin erişebildiğini görmek beni çok savunmasız bırakmıştı. Hiçbir kontrolümün olmamasından nefret ettim. Bu güven ihlali, başlangıçta kendimi harap ve gerçekten savunmasız hissetmeme neden oldu. Ayrıca birinin bundan faydalanmasına kızdım, bu yüzden durumu kontrol altına almaya başladım.” dedi.

“KENDİ HESABIMI AÇTIM”

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Fotoğrafçıyla arasında herhangi bir yasal sözleşme bulunmadığı için işi hukuksal olarak ilerletemediğini söyleyen Schultz, “Gizliliğimin ve imajım üzerindeki kontrolümün ihlal edildiğini gördükten sonra kontrolü geri almak ve kendi içeriğimden kar elde etmek için kendi OnlyFans hesabımı açtım” diye konuştu.

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Kendisine ait bir OnlyFans hesabı kurmanın karmaşık tepkilere neden olduğunu belirten Schultz, “OnlyFans hesbaıma tepkiler kişiden kişiye göre değişti. Ancak içeriğimi kendi şartlarıma ve kontrolüme göre yönetme fikri hoşuma gitti. Artık kendimi tek yetkili hissediyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans

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