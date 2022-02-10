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Ahmet Hamdi Çamlı'nın elektrik, doğal gaz ve akaryakıt zamlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada olay oldu: "Zamların sorumlusu CHP"

10.02.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın elektrik, doğal gaz ve akaryakıt zamlarıyla ilgili sözleri gündem yarattı. Zamların sorumlsunun CHP olduğunu savunan Çamlı, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP’de. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamları tamamı bu zihniyetin ürünüdür" ifadelerini kullandı.

Art arda gelen zamlar ve yüksek faturalar vatandaşı isyan ettirirken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın elektrik, doğal gaz ve akaryakıt zamlarıyla ilgili sözleri dikkat çekti. Katıldığı bir televizyon programında, yüksek faturaları ve zamları değerlendiren Çamlı, gelinen durumdan CHP'yi sorumlu tuttu.

ZAMLARDAN CHP'Yİ SORUMLU TUTTU

Hükümetin söz konusu zamlarda bir sorumluluğunun olmadığını savunan Çamlı, söz konusu yüksek faturaları CHP'ye bağladı.

"BİZİM DAHİLİMİZ YOK"

Çamlı, yaptığı açıklamada "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP’de. Bugün olan doğal gaz, elektrik zamları tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD’nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum." ifadelerini kullandı.

dasdag

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

AK Partili Çamlı'nın açıklamaları sosyal medyada gündem yaratırken, söz konusu konuyla ilgili adeta yorum yağdı.

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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