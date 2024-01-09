AK Parti’de Ankara adaylığı için sürpriz iddia! ‘Ciddi ciddi konuşuluyor’

AK Parti’de yerel seçim hesapları sürüyor. İstanbul’da Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de gözler, 'CHP'den alınması planlanan' bir diğer büyükşehir olan Ankara'ya çevrildi. AK Parti’nin Ankara’da da adaylık için ön plana çıkan isim belli olsa da, son anda bir sürpriz yaşanması da ihtimaller dahilinde olduğu iddia edildi.

AK Parti’de öncelik, 2019'da CHP'ye kaybedilen İstanbul ve Ankara'yı geri almak. Kulislerde, Ankara için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylığı öne çıkıyor ancak Akit yazarı Latif Şimşek, edindiği kulis bilgilerini aktarırken dikkat çeken bir iddiayı da gündeme getirdi.

"Şu an Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylığı ön planda. İkinci bir isim yok gibi. Kendisi dillendirmiyor ama İl Başkanı Hakan Han Özcan da ciddi ciddi konuşuluyor" diyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Benim bildiğim çok sürpriz başka bir isim daha var. Şimdilik bana kalsın. Ankara ilçelerinde ise epey değişiklik olacak gibi. Şimdilik mevcut başkanların üçte birinin değişeceği beklentisi var."