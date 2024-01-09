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AK Parti’de Ankara adaylığı için sürpriz iddia! ‘Ciddi ciddi konuşuluyor’

09.01.2024 10:50 | Son Güncelleme:
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AK Parti’de İstanbul’un adayı açıklandıktan sonra herkesin gözü kulağı Ankara’ya çevrildi. Ankara için de adayın neredeyse kesinleştiği konuşulsa da bugün ortaya atılan bir iddia dikkat çekti. İddiaya göre Ankara’da Turgut Altınok ismi ön planda olsa da sürpriz bir iki ismin daha gündemde olduğu öne sürüldü. İşte AK Parti’de Ankara için son konuşulan kulis bilgileri…

AK Parti’de Ankara adaylığı için sürpriz iddia! ‘Ciddi ciddi konuşuluyor’

AK Parti’de yerel seçim hesapları sürüyor. İstanbul’da Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de gözler, 'CHP'den alınması planlanan' bir diğer büyükşehir olan Ankara'ya çevrildi. AK Parti’nin Ankara’da da adaylık için ön plana çıkan isim belli olsa da, son anda bir sürpriz yaşanması da ihtimaller dahilinde olduğu iddia edildi.

AK Parti’de öncelik, 2019'da CHP'ye kaybedilen İstanbul ve Ankara'yı geri almak. Kulislerde, Ankara için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylığı öne çıkıyor ancak Akit yazarı Latif Şimşek, edindiği kulis bilgilerini aktarırken dikkat çeken bir iddiayı da gündeme getirdi.

"Şu an Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylığı ön planda. İkinci bir isim yok gibi. Kendisi dillendirmiyor ama İl Başkanı Hakan Han Özcan da ciddi ciddi konuşuluyor" diyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Benim bildiğim çok sürpriz başka bir isim daha var. Şimdilik bana kalsın. Ankara ilçelerinde ise epey değişiklik olacak gibi. Şimdilik mevcut başkanların üçte birinin değişeceği beklentisi var."

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