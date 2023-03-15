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AK Parti'de seçim mesaisi başladı! Oraya belirli isimler dışında kimse çıkamıyor

15.03.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaylık süreci, parti listeleri derken artık tam anlamıyla seçim sürecine girildi. AK Parti Genel Merkezi'nin 9'uncu katına seçim karargahı kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orada seçime A Takımı ile birlikte hazırlanıyor. Sahadan gelen bilgiler orada anlık değerlendiriliyor, seçmen talepleri titizlikle inceleniyor. O kata belirlenen isimler dışında kimse çıkamıyor.

AK Parti'de seçim mesaisi başladı! Oraya belirli isimler dışında kimse çıkamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını 14 Mayıs olarak ilan etmesi sonrasında 10 Mart'ta seçim kararını imzalamıştı. YSK takvimine göre 18 Mart itibarıyla resmen seçim süreci başlamış olacak.

AK PARTİ'DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

AK Parti'deki çalışmalar da başladı. Milletvekilleri ve parti teşkilatları sahada, seçmenin nabız yoklanıyor, raporla genel merkeze getiriliyor. Milletvekili listeleri de sahadan gelen verilere göre şekilleniyor.

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9'UNCU KATA SEÇİM KARARGAHI

ATV Haber'in haberine göre AK Parti Genel Merkezi'nin 9'uncu katı seçim dönemi için ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik seçim için mesaisinin büyük bir çoğunluğunu 9'uncu kata kurulan seçim karargahında geçirecek. Erdoğan'a A Takımı da eşlik ediyor. Sahadan gelen anlık bilgiler Erdoğan ile paylaşılıyor. O kata belirlenen isimler dışında kimse çıkamıyor.

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ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANACAK MI?

Öte yandan AK Parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralına giren milletvekillerin durumu da merak konusu. AK Parti Grubu’nda 3,4 ve 5 dönemdir Mecliste bulunan isimler mevcut. Bu isimler arasında Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ gibi henüz 40’lı yaşların başında birçok milletvekili bulunuyor. Seçim işleri Başkanlığı tarafından mevcut milletvekillerin durumlarına ilişkin ayrı ayrı raporlama yapıldı. AK Parti içerisinde üç dönemliklerin liste dışı kalacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor. Bazı genel başkan yardımcıları parti içerisinde kuralın kesinlikle uygulanması ve bir istisna olmasını istemediklerini ifade ediyorlar. Üç dönem kuralıyla ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

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Seçimlere ilişkin YSK kararları Resmi Gazete'deSeçimlere ilişkin YSK kararları Resmi Gazete'de
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seçim Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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