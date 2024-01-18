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AK Parti'den 7 il için kritik karar! MHP'yi destekleyecek

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.01.2024 16:23 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçimleri için AK Parti, 74 ilde adaylarını belirledi. AK Parti'nin 7 il belediyesinde ise aday çıkartmayarak MHP'yi destekleyeceği açıklandı.

AK Parti'den 7 il için kritik karar! MHP'yi destekleyecek

Yerel seçimlere 73 gün kala herkesin merakla beklediği AK Parti belediye başkan adayları listesinin bir kısmı daha bugün açıklandı. 17'si büyükşehir olmak üzere 48 şehirde AK Parti'nin belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında açıkladı.

Daha önce İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak Murat Kurum belirlenmiş, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Turgut Altınok aday gösterilmişti. İzmir için ise Hamza Dağ AK Parti'den aday gösterilmişti.

7 İLDE MHP'YE DESTEK

AK Parti'nin yedi ilde ise MHP’nin adaylarını destekleyeceği öğrenildi.

İşte MHP'nin destekleneceği 7 belediye;

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Cengiz Ergün

Mersin Büyükşehir Belediyesi Serdar Soydan

Bartın Belediyesi Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Erzincan Belediyesi Başkan Adayı Bekir Aksun

Kırklareli Belediyesi Başkan Adayı Derya Bulut

Kars Belediyesi Başkan Adayı Ötüken Senger

Osmaniye Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Çenet

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Anahtar Kelimeler:
MHP ak parti yerel seçimler
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