AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması! Altılı masa o tarihi işaret etmişti... "2 türlü imkan var"

9 Nisan, 30 Nisan, 14 Mayıs... Erken seçim iddiaları çerçevesinde birçok farklı tarih dillendiriliyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde seçim tarihinin masaya yatırıldığı öne sürülmüştü. Altılı masa, 6 Nisan'dan önceki bir tarihte seçim kararı alınması durumunda destek vereceğini, daha sonrasındaki bir seçim kararına destek vermeyeceğini ifade etmişti. Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

"ESAS 6 NİSAN'DAN ÖNCE YAPILACAK SEÇİM SİYASİ MÜHENDİSLİK DOĞURUR"

Dağ, seçim tartışmalarını ve gündemdeki diğer başlıkları değerlendirdiği Kanal 7 canlı yayınında 'altılı masa'ya "siyasi mühendislik" eleştirisinde bulundu Dağ'ın konuyla ilgili açıklamalarından satır başları şöyle:

'6 Nisan’dan sonra yapılacak olan seçim siyasi mühendislik olur' gibi bir ifadede kullandılar. Esas 6 Nisan’dan önce yapılacak bir seçim siyasi mühendislik doğuruyor.

"2 TÜRLÜ SEÇİME GİTME İMKANI VAR"

2 türlü seçime gitme imkanı var: Birisi, Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla, diğeri, Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. Dolayısıyla 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet yokum derse kendileri bilir.

Dağ ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara ilişkin ise "Cumhurbaşkanımızın yeni sistemdeki ilk dönemidir" ifadelerini kullandı.