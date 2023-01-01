AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması! Altılı masa o tarihi işaret etmişti... "2 türlü imkan var"

9 Nisan, 30 Nisan, 14 Mayıs... Erken seçim iddiaları çerçevesinde birçok farklı tarih dillendiriliyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde seçim tarihinin masaya yatırıldığı öne sürülmüştü. Altılı masa, 6 Nisan'dan önceki bir tarihte seçim kararı alınması durumunda destek vereceğini, daha sonrasındaki bir seçim kararına destek vermeyeceğini ifade etmişti. Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.
Dağ, seçim tartışmalarını ve gündemdeki diğer başlıkları değerlendirdiği Kanal 7 canlı yayınında 'altılı masa'ya "siyasi mühendislik" eleştirisinde bulundu Dağ'ın konuyla ilgili açıklamalarından satır başları şöyle:
Dağ ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara ilişkin ise "Cumhurbaşkanımızın yeni sistemdeki ilk dönemidir" ifadelerini kullandı.