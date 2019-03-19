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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan taziye ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

Karaaslan, bir yaşındaki torununu kaybeden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e taziye ziyaretinde bulundu.

Seçim çalışmaları için Samsun'da bulunan Karaaslan, bir yaşındaki torununu dün toprağa veren İkiz’i Sonaj Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen bir yaşındaki Murat Selim Balcı'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Karaaslan, bebeğin annesi Asuman, babası Fatih Balcı ile dedesi Murat İkiz'e taziyelerini iletti.

Yaşanılan her şeyin bir imtihan olduğunu söyleyen Çiğdem Karaaslan, "Bu da büyük bir imtihan. Allah sabırlar versin. Yavrumuza Allah'tan rahmet, sizlere sabırlar diliyorum." dedi.

İkiz ise acılarını paylaşan Karaaslan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Karaaslan'a taziye ziyaretinde, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir, eski Samsun Milletvekili Tülay Bakır ve ile partililer eşlik etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Havza taziye ziyaret

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