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AK Parti güç mü kaybetti? Kurtulmuş'tan anket açıklaması

10.10.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"AK Parti'nin gücünün kaybettiği yönünde birtakım anketlerin açıklandığına" ilişkin değerlendirmesi sorulan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yapılan anketlerin hepsinde AK Parti'nin birinci parti olduğunu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı bakımından bir sıkıntı görmediğini belirtti.

AK Parti güç mü kaybetti? Kurtulmuş'tan anket açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" açıklamasına ilişkin, "Türkiye'de bir daha hiç kimse faili meçhul cinayetleri diriltme dönemine geri dönemeyecektir. Bir daha hiçbir çete, şu ya da bu şekilde kendisini devletin yerine koymaya çalışan hiçbir grup, Türkiye'de bu anlamda siyasi çatışmaların, cinayetlerin, faili meçhullerin işlenmesine yol açamayacak." dedi.

"ÇALIŞMALAR HUMMALI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Kurtulmuş, Kanal 7'de canlı yayınlanan Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, 2023 seçimlerine 20 aylık bir zaman olduğunun hatırlatılması üzerine, her gün seçim varmış gibi çalışan, milletle irtibatını hiçbir zaman koparmamaya gayret eden bir parti olduklarını, şu anda da bu çalışmaların çok hummalı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Seneye bu vakitlerde seçim sath-ı mailine girilmiş olacağını, buna hazırlık döneminde olduklarını ifade eden Kurtulmuş, erken seçim söylentileriyle ilgili soruya, "Siyasal şartlar bakımından da Meclis aritmetiği bakımından da erken seçimin şartlarının oluşmadığı kanaatindeyim." yanıtını verdi.

"6 siyasi parti parlamenter sistemi görüşmek üzere bir araya geldi. Bunu seçim ittifakının ayak sesi olarak görmek mümkün mü?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Masa başında partilerin yöneticileri, liderleri, oturup konuşabilirler. İttifakların oluşması ise masa başındaki konuşmalardan daha çok o partilere gönül vermiş olan seçmenlerin arasındaki iş ve gönül birliğiyle ilgili bir şeydir. Cumhur İttifakı'nı ortaya çıkaran şartlar masa başındaki uzlaşmalar değildi. Cumhur İttifakı'nı ortaya çıkaran şartlar 15 Temmuz gecesinin o vatanseverlik ruhu, milli birlik ruhuydu. Karşı taraftaki ittifakın ise üzerinde anlaştığı yani diyelim 2023'te Türkiye'de yönetimi aldınız. Nasıl bir Türkiye... Sağlıkta, dış politikada, ekonomide, milli savunma sanayisinde ne yapacaksınız? Amerika'yla, Avrupa'yla, Rusya'yla, Çin'le ilişkilerinizi nasıl oluşturacaksınız? Hepsinden önemlisi terör örgütüne karşı nasıl davranacaksınız? PKK'ya, PYD'ye ve DEAŞ'a karşı. Burada bir ortak nokta bulmalarının fevkalade zor olduğunu düşünüyorum. Mesela sınır dışarısından Türkiye'ye gelecek olan PKK, PYD tehditlerine karşı varsayalım ki bir operasyon yapmaya başladıklarında HDP'yi nasıl ikna edeceklerdir? Türkiye'nin içerisinde PKK'yı dizginlemek için her gün yapılan bu operasyonları nasıl sürdürebileceklerdir?"

"HDP GİZLİ MÜTTEFİKLİK YAPIYOR"

HDP'nin "Biz bir ittifak arayışı içerisinde değiliz." açıklamasını anımsatan Kurtulmuş, "HDP bu ittifakta açık iş birliği gizli müttefiklik yapıyor." tezlerini doğruladıklarını kaydetti.

Kurtulmuş, 2023 seçimlerine ilişkin, "Kimin aday olacağını biliyoruz. Ne şekilde kampanya oluşturacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin beklentilerini ve halkımızın taleplerini biliyoruz. Bu çerçevede 2023'te inşallah hem Cumhurbaşkanımızın önemli bir oyla yeniden seçilmesini hem de AK Parti'nin parlamentoda yeniden açık ara birinci parti olmasını sağlayacak bir çalışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Mevcut, muhtemel, kuvvetli ve parti tabanları olan adayların bir şekilde kenara çekildiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olmayacağını düşündüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Düşük profilli yani siyasal tabanı olmayan, -ola ki Cumhurbaşkanı seçtirebilirlerse- Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kendilerinin önünde engel olmayacak isim ya da isimler üzerinde konuşacaklarını ya da konuşmaya başladıklarını tahmin ediyorum." değerlendirmesini yaptı. "Konuşulan isimlerinin hiçbirinin aday olmayacağını öngörüyorsunuz." yorumu üzerine Kurtulmuş, bugünkü gelişmeleri yan yana koyduğunda böyle bir tablonun göründüğünü söyledi.

ANKET AÇIKLAMASI

"AK Parti'nin gücünün kaybettiği yönünde birtakım anketlerin açıklandığına" ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, yapılan anketlerin hepsinde AK Parti'nin birinci parti olduğunu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı bakımından bir sıkıntı görmediğini belirtti.

"SİYASİ CİNAYETLER"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" açıklamalarının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın tarihi bir kere daha okumasını tavsiye ederim. Türkiye'de siyasi cinayetleri, faili meçhulleri, işkenceleri, cezaevlerinde sistematik olarak ortaya konulan insanların temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırıcı uygulamaları ortadan kaldıran, bu anlamda siyasi cinayetlere son veren, faili meçhul cinayetler devrini geride bırakan dönem, Türkiye'nin bu son on dokuz yılındaki AK Parti iktidarıdır. Türkiye'de bir daha hiç kimse faili meçhul cinayetleri diriltme dönemine geri dönemeyecektir. Bir daha hiçbir çete, şu ya da bu şekilde kendisini devletin yerine koymaya çalışan hiçbir grup, Türkiye'de bu anlamda siyasi çatışmaların, cinayetlerin, faili meçhullerin işlenmesine yol açamayacak. Böyle bir şeye müsaade edilmeyecek. Varsa bu grupların hepsine şimdiye kadar hareket alanı bırakılmadığı gibi bundan sonra da bırakılmayacaktır. Kılıçdaroğlu da vatandaşlarımız da emin olsun. AK Parti bu anlamda milletimizin içerisinde fitne sokacak, Türkiye'de siyasi cinayetlerin önünü açacak hiçbir adıma, hiçbir teşebbüse müsaade etmez ve etmeyecek."

Böyle bir şeyin gündeme gelmesi ve konuşuluyor olmasının talihsizlik olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bunu sanki bir korkutma, sanki AK Parti'nin siyasetinin bir unsuruymuş gibi söylemek haksızlıktır, yanlıştır, çok çirkin bir ithamdır. Bunları kabul etmenin imkanı yoktur. Kılıçdaroğlu rahat olsun. Eğer kendi bileşenleri arasında Türkiye'yi karıştırmak isteyenler yoksa Türkiye karışmaz." dedi.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki artışın sorulması üzerine Kurtulmuş, çarşı-pazarın pahalanmasının hem global hem de içerideki nedenlerden kaynaklandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı, bütün denetimlerini sürdürüyor. Fiyatların ucuzlatılması için, milletimizin bu kadar büyük bir fiyat yükünün altında kalmaması için her türlü tedbiri almaya gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bazı Tarım Kredi Kooperatifleri marketleriyle temel gıda maddelerinin ucuzlatılması yönünde atılacak adımlar gibi. Belki önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde gündeme gelecek market yasasıyla marketlerin fahiş fiyatların konusu olmasından çıkarılması gibi bu alanlarda çok hızlı tedbirlerimizi alarak hayat pahalılığını oluşturmuş olduğu bu halkımızın üzerindeki baskıyı hafifletmeye gayret edeceğiz." (AA)

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seçim anketi Numan Kurtulmuş AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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