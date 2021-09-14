Son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken sonuçlar

Türkiye'de, Haziran 2023'te yapılması beklenen genel seçimler için hazırlıklar sürerken, merakla beklenen seçim anketlerinin sonuçları de gelmeye devam ediyor. "Muhalefetin adayı kim olacak?" sorusu dahi henüz netlik kazanmamışken, anketlerdeki oy oranları ise dikkat çekmeye başladı.

Bu anketlerden birisini bugünkü köşe yazısında paylaşan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, araştırmanın yangın ve deprem felaketlerinin ardından bir siyasi parti tarafından yapıldığını belirtti.

ERDOĞAN'IN ARDINDAN MANSUR YAVAŞ, KILIÇDAROĞLU SON SIRADA

Vatandaşa, isim belirtilmeden "cumhurbaşkanı adayı" sorulduğunu belirten Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 44 aldığını, ardından ise yüzde 18 ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın geldiğini aktardı. 3'üncü sırada ise yüzde 10,5'le İYİ Parti lideri Meral Akşener gelirken, onu yüzde yüzde 6,5 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Ankete göre son sırada yer alan isim ise yüzde 6 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

PARTİ ANKETİ SONUÇLARI

Aynı araştırmada partilerin oy oranları da dikkat çekti. Buna göre; AK Parti yüzde 37, CHP yüzde 26, MHP yüzde 10, İYİ Parti yüzde 10 , HDP yüzde 10,5, DEVA Partisi yüzde 1,5 ve son olarak Gelecek Partisi yüzde 0,5.

