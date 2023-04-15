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AK Parti'li Dağ: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı PKK’yı mutlu etti

15.04.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ne zaman ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı, PKK terör örgütü elebaşları tarafından ne kadar mutlu olduklarına dair açıklamalar yapıldı. Peki bu kadar açıklamaya Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerden bir tanesi, 'Kandil'i başınıza yıkarız' dediler mi? Diyemediler." dedi.

AK Parti'li Dağ: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı PKK’yı mutlu etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde TOKİ Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki 468 konutun anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene katılarak bir konuşma yapan Dağ, tamamlanan konutların ailelere mutlu ve huzurlu bir hayat getirmesini temenni etti.

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Konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlere ve buruk geçen ramazana değinen Dağ, "Bu ülke o kadar büyük bir ülke haline geldi ki 1999 depreminde maaş ödeme konusunda soru işaretleri olan ülkeden önümüzdeki hafta köy evlerini teslim edecek bir ülke haline geldik. Bunu kim yaptı? AK Parti yaptı, TOKİ yaptı." dedi.

Türkiye tarihinin yapanlarla yıkanların mücadelesi içinde geçtiğini anlatan Dağ, AK Parti olarak tüm engellemelere rağmen inşa eden, yapan olduklarını ifade etti.

Dağ, şöyle konuştu:

"'Ödemiş'e TOKİ yapacağız' diyoruz, 'yaptırmayız' diyorlar. 'Kiraz'a devlet hastanesi yapacağız' diyoruz, 'yaptırmayız' diyorlar. Ne yaparsanız yapın, biz yaparız Allah’a hamdolsun. Sizin zihniyetinizde yapmak, inşa etmek yok.

14 Mayıs öncesi gelişmeleri siz de takip ediyorsunuz, ortada 2 ittifak var. Bir tarafta 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısının olduğu, yine masanın altından üstüne çıkan bir siyasi partinin olduğu bir yapı var. Ne zaman ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı, PKK terör örgütü elebaşları tarafından ne kadar mutlu olduklarına dair açıklamalar yapıldı. Peki bu kadar açıklamaya Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerden bir tanesi, 'Kandil'i başınıza yıkarız' dediler mi? Diyemediler. 15 Mayıs sabahı vadetmiş oldukları Türkiye, kaos Türkiyesidir. Efeler diyarı Ödemiş, Kiraz, Tire, Bayındır, Torbalı size terör örgütü mensuplarını meclise getirmeye, terör örgütünü heyecanlandırmaya fırsat vermedi, vermeyecek. 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle sandığa gömecek."

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da 2017 yılında temelleri atılan TOKİ konutlarının İzmir Büyükşehir Belediyesinin açtığı davalarla engellenmeye çalışıldığını, tüm engelleri aşarak bugün mutlu bir olaya şahitlik ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine evlerinin anahtarları teslim edildi. (AA)

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