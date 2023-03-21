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AK Parti'nin gizli planı ne? Cüneyt Özdemir "Başka bir hazırlık var! Erdoğan 'kurt' bir siyasetçi" diyerek anlattı

21.03.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmayı reddetmesi, eski bakanlardan Mehmet Şimşek'in aktif siyasete dönmeme kararı sonrası gözler AK Parti'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, gazeteci Cüneyt Özdemir, "AK Parti'de başka bir hazırlık var. Erdoğan 'kurt' bir siyasetçi" diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yeni isimlerin AK Parti'nin listesinde olacağını belirten Özdemir "Şapkadan bir şeyler çıkacak belli ki" diye konuştu.

AK Parti'nin gizli planı ne? Cüneyt Özdemir "Başka bir hazırlık var! Erdoğan 'kurt' bir siyasetçi" diyerek anlattı

Seçimlere 54 gün kala Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmayı reddetmesi, eski bakanlardan Mehmet Şimşek'in aktif siyasete dönmeme kararı muhalefet cephesinde olumlu bir atmosfere neden olurken; gözler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Kalan süre zarfında özellikle AK Parti'de seçimlere dönük nasıl adım atılacağı ve nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, gazeteci Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak kulis bilgileri geldi.

DİKKAT ÇEKEN AK PARTİ YORUMU: "ŞAPKADAN BİR ŞEYLER ÇIKACAK BELLİ Kİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tecrübeli ve 'kurt' bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Özdemir, AK Parti'nin yol haritasıyla ilgili detayları paylaştı. Partide şu an için saha çalışmalarına daha çok önem verildiğini söyleyen Özdemir, milletvekilli adaylığı için liste çalışmalarına büyük özen gösterildiğini belirtti. AK Parti'de yeni isimlerin olacağının altını çizen Özdemir, "Aldığım bilgiye göre bu kez çok güçlü milletvekili adayları konuşuluyor. Şapkadan bir şeyler çıkacak belli ki." diye konuştu.

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Cüneyt Özdemir'in dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"DAHA ÇOK LİSTLERE ÇALIŞIYORLAR"

"AK Parti'de başka bir hazırlık var. Erdoğan 'kurt' bir siyasetçi. Elbette bir vitrin yapmaya çalışıyor ama her seçim öncesi daha çok listelere çalışıyorlar. Yani şu anda herkes milletvekilliği listelerinde kadro çalışması yapıyor.

"YENİ İSMLER AK PARTİ'DE OLACAK"

Yine benim edindiğim izlenim üçüncü dönem kuralının uygulanacak olması. Bu yüzden de yeni isimler olacak AK Parti kadrolarında. Aldığım bir başka bilgiye göre bu kez çok güçlü milletvekili adayları konuşuluyor.

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SOSYAL MEDYA YERİNE SAHA ÇALIŞMASI

Sosyal medyada muhalefet cephesi adına büyük bir rüzgar esiyor. Ancak, şu anda AK Parti sosyal medyadan çok sahaya odaklanmış durumda. Şapkadan bir şeyler çıkacak belli ki."

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