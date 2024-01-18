AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ oldu! CHP'li isim sosyal medyadan böyle duyurdu: 'Hayırlı olsun'

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ardından Ankara'da da bugün diğer illerin adaylarını açıkladı. Erdoğan İzmir'de Hamza Dağ'ı aday gösterdiklerini açıkladı.

SOYER'DEN HAMZA DAĞ'A TEBRİK MESAJI

Hamza Dağ'ın adaylığının duyurulmasından sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından Dağ'ın adaylığı ile ilgili tebrik mesajı yayınladı.

Soyer paylaşımında şunları ifade etti:

"İzmir’de temas halinde çalıştığımız Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili Sayın Hamza Dağ’ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle tebrik ediyor, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."

İzmir’de temas halinde çalıştığımız Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili Sayın Hamza Dağ’ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle tebrik ediyor, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 18, 2024







