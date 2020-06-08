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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un 'Savaşa hazırız' ifadesiyle ile ilgili olarak "Bu tip kötü şakalar yapmayın. Zaten ciddiye alınacak bir tarafı yok. Bu şakalar alnınıza yapışır" açıklamasını yaptı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetin Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Yunan Savunma Bakanı'nın 'savaşa hazırız' açıklamasının ciddiye alınacak bir tarafının olmadığını belirtirken son günlerde tekrardan tartışma konusu haline gelen Ayasofya'nın statüsüne ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Birkaç gündür gördüğümüz görüntüler üzücü görüntüler. Maske takılmadığı, sosyal mesafe olmadığı görüntüleri riskli buluyoruz. Maske, temizlik, mesafe kurallarına riayet etmezsek eski sıkıntılarla karşılaşacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını net bir şekilde gördük. Kazanımlarımız tamamen bundan sonra uyacağımız tedbirlere bağlı. Tekrar zorluklarla karşılaşıp karşılaşmamamız maske, mesafe, temizlik dediğimiz tedbirlere uymamıza bağlı. Geniş bir sunum gerçekleştirildi. Normalleşme sürecinde hangi tedbirlerin alınacağına, turizmde hangi tedbirlerin alınacağına dair Sağlık Bakanımızın geniş kapsamlı bir sunumu oldu. MKYK'mız da karşılıklı sunumla bunu değerlendirdi.

İçişleri Bakanımızın sunumu oldu. Vefa destek grubunun çalışmaları son derece değerli. Sayın Bakanımız İçişleri Bakanlığı'ndaki sistemler paylaştılar. Burada çalışanlarımız, emek verenlerimiz, gayret eden arkadaşlarımızın hiçbir zaman onların emeklerinin karşılığını veremeyiz.

Uyuşturucu ile mücadele son derece önemli. İçişleri Bakanımız da kendi hesabından paylaşıyor.

11 BİN PROVOKATİF BİLGİ PAYLAŞAN HESAP TESPİT EDİLDİ

11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğunun FETÖ kaynaklı olduğu görülmüştür.

YUNAN BAKAN'A YANIT

Yunan Bakan 'savaşa hazırız' demiş. Bu tip kötü şakalar yapmayın. Zaten ciddiye alınacak bir tarafı yok. Bu şakalar alnınıza yapışır. Kötü şaka yapmak için gerekli zeka düzeyine sahip olmayan bir yaklaşım içinde olduğunuzu göstermiş olursunuz.

3 İSMİN VEKİLĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Kesin hüküm giyme önünde düşmesi kesin mahkeme kararının Genel Kurul'da okunmasıyla oluyor. Meclis Başkanımız önemli bir hukukçudur bütün bunları açıkladı. Genel Kurul'un bilgilendirilmesinin dönem sonuna bırakılması gibi bir durum yok. Dönem sonuna bırakılması gibi tek bir hüküm yok. Konunun uzmanının verdiği bir görüş de yok. Çalışmanın daha önceki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım döneminde yapıldığını söylüyorlar ama sayın Şentop döneminde geldi. CHP tarafından iddia edilen uzman görüşü gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil.

AYASOFYA AÇIKLAMASI

1934'ten beri bu konuda Türk Siyaseti'nde pek çok tartışma yapılmış. İnsanlığa ait bir mirasın, böyle bir abidevi eserin kilise olarak hizmet verdiği dönemden sonra cami haline dönüştürülmüştür. Milletimizin gözünde muazzam bir yeri vardır. Hem insanlık için son derece dönemlidir hem de Ayasofya Cami olarak kalplerde gönüllerde özel bir yere sahiptir. Cumhurbaşkanımızın daha önceki açıklamaları da var. Halen o noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Karar noktasına varıldığında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır. Şu aşamada söyleyebileceğim bir şey yok. Ama vatandaşlarımızın mesajlarını değerlendiriyoruz, farkındayız.


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