AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a yanıt

Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını net bir şekilde gördük. Kazanımlarımız tamamen bundan sonra uyacağımız tedbirlere bağlı. Tekrar zorluklarla karşılaşıp karşılaşmamamız maske, mesafe, temizlik dediğimiz tedbirlere uymamıza bağlı. Geniş bir sunum gerçekleştirildi. Normalleşme sürecinde hangi tedbirlerin alınacağına, turizmde hangi tedbirlerin alınacağına dair Sağlık Bakanımızın geniş kapsamlı bir sunumu oldu. MKYK'mız da karşılıklı sunumla bunu değerlendirdi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetin Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Yunan Savunma Bakanı'nın 'savaşa hazırız' açıklamasının ciddiye alınacak bir tarafının olmadığını belirtirken son günlerde tekrardan tartışma konusu haline gelen Ayasofya'nın statüsüne ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanımızın sunumu oldu. Vefa destek grubunun çalışmaları son derece değerli. Sayın Bakanımız İçişleri Bakanlığı'ndaki sistemler paylaştılar. Burada çalışanlarımız, emek verenlerimiz, gayret eden arkadaşlarımızın hiçbir zaman onların emeklerinin karşılığını veremeyiz.

Uyuşturucu ile mücadele son derece önemli. İçişleri Bakanımız da kendi hesabından paylaşıyor.

11 BİN PROVOKATİF BİLGİ PAYLAŞAN HESAP TESPİT EDİLDİ



11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğunun FETÖ kaynaklı olduğu görülmüştür.

YUNAN BAKAN'A YANIT



Yunan Bakan 'savaşa hazırız' demiş. Bu tip kötü şakalar yapmayın. Zaten ciddiye alınacak bir tarafı yok. Bu şakalar alnınıza yapışır. Kötü şaka yapmak için gerekli zeka düzeyine sahip olmayan bir yaklaşım içinde olduğunuzu göstermiş olursunuz.

3 İSMİN VEKİLĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ



Kesin hüküm giyme önünde düşmesi kesin mahkeme kararının Genel Kurul'da okunmasıyla oluyor. Meclis Başkanımız önemli bir hukukçudur bütün bunları açıkladı. Genel Kurul'un bilgilendirilmesinin dönem sonuna bırakılması gibi bir durum yok. Dönem sonuna bırakılması gibi tek bir hüküm yok. Konunun uzmanının verdiği bir görüş de yok. Çalışmanın daha önceki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım döneminde yapıldığını söylüyorlar ama sayın Şentop döneminde geldi. CHP tarafından iddia edilen uzman görüşü gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil.