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  4. AK Partili Hamza Dağ noktayı koydu: "İstanbul ve Ankara'yı alacağız"

AK Partili Hamza Dağ noktayı koydu: "İstanbul ve Ankara'yı alacağız"

08.11.2023 12:53 | Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı içindeki partilerle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Dağ, yakın süreç içinde belirlenen adayların açıklanacağını belirtti. AK Partili Dağ, " CHP'li İstanbul ve Ankara belediyeleri vadettikleri hiçbir şeyi yapmadılar. İstanbul ve Ankara'yı alacağız" diye konuştu.

AK Partili Hamza Dağ noktayı koydu: "İstanbul ve Ankara'yı alacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhur İttifakı içindeki partilerle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Dağ, "Bizim ittifakımız sadece seçim ittifakı değil" dedi.

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların belirlenmesi için komisyon toplanacağını belirten Dağ, Habertürk'te yaptığı açıklamada yakın süreçte aday açıklamalarının başlayabileceğini kaydetti.

Dağ, "İstanbul ve Ankara'yı alacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Alacağız tabii ki. Seçime almayacağız diye girmek mümkün değil, kazanacağız. Büyükşehirlerin sorunları öteledikçe, çok basit sorunlar bile büyük bir sorun yumağı haline geliyor. CHP'li İstanbul ve Ankara belediyeleri vadettikleri hiçbir şeyi yapmadılar.

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İstanbul'da yürüyen merdiven meselesi her yerde konuşuluyor. Ya da otobüslerin sürekli yanması. Beş yıldır bu sorunları bile çözemezseniz 16 milyonluk bir şehirde çok basit sorunlar bile büyük bir sorun yumağı haline geliyor."


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