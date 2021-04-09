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  4. Akdeniz Üniversitesi'nde koronavirüs alarmı! 'B' planı devreye girdi

Akdeniz Üniversitesi'nde koronavirüs alarmı! 'B' planı devreye girdi

09.04.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kovid-19 yoğun bakım ve servislerindeki yoğunluk nedeniyle 'B' planını devreye aldıklarını belirterek, "Vaka sayılarındaki artış hızı böyle gittiği takdirde iki hafta içerisinde yoğun bakım ünitelerinin de yeterli olmayacağı öngörülüyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nde koronavirüs alarmı! 'B' planı devreye girdi

Son dönemde mutasyonlu virüslerin görülmesi ve koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikle AÜ Hastanesi'nde pandemi 'B' planı oluşturuldu. Entübe edilen hastalar için bir yıldır kullanılan tüm yoğun bakımların 3'te 1'i Covid hastaları için ayrıldı. Vaka sayılarının artmasıyla yoğun bakımların yüzde 95'i doldu. Kanser, trafik kazaları gibi normal hastaların kaldığı yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Yoğun bakımların efektif kullanılması, çok acil olmayan ve yoğun bakım gerektiren ameliyatların ertelenmesi kararı alındı. Geçen sene uygulanan 'A' planında iki ayrı yoğun bakım Covid hastaları için ayrılırken, vaka artışındaki doluluk nedeniyle 'B' planı devreye alınarak yeni bir yoğun bakım alanı daha oluşturuldu.

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'VAKA ARTIŞ HIZI BÖYLE GİTTİĞİ TAKDİRDE İKİ HAFTA İÇERİSİNDE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DE YETERLİ OLAMAYACAK'

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'deki koronavirüs vaka artışına dikkati çekti. Güzel havanın etkisiyle vatandaşların eskisi kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına pek dikkat etmediğini dile getiren Prof. Dr. Özkan, “İnsanlar hiçbir şey yokmuşçasına davranıyor. Bu da sayıları ister istemez artırıyor. Aşı tamamen yaygınlaşana kadar kurallara uymamız gerektiğini defalarca söylüyoruz ama inşallah bu şekilde anlaşılır ama çok ümitli değilim. Vaka sayılarımız üniversitede de arttı. B planı hemen devreye girdi. Hem yoğun bakım hem de servis sayılarımız arttı. Vaka sayılarındaki artış hızı böyle gittiği takdirde iki hafta içerisinde yoğun bakım ünitelerinin de yeterli olmayacağı öngörülüyor" dedi.

Koronavirüs aşılamalarının yapılmaya başlanmasının ardından ciddiyetin azaldığını gözlemlediğini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Koronayla çok ciddi yükle karşı karşıya kalırsanız korona oluyorsunuz. Ama yine de aşıya tamamen güvenmemek gerekiyor. Biz de aşılandık ama kurallara riayet etmek için elimizden geleni gösteriyor, maske ve mesafeye dikkat ediyoruz" diye konuştu.

KURALSIZLIK EN ÇOK GENÇLERDE

Kurallara en çok gençlerin uymadığına dikkati çeken Prof. Dr. Özkan, “Genelde karşılaştığım kitle daha aşılanmamış kitle. Etrafta gördüğüm daha çok gençler. Çok kolay değil tabi içleri kaynıyor hava çok güzel. Evde onları bekleyen anne ve babası var. Aşılı olan grup bir miktar daha temkinli. Çünkü daha çok yaşlı kişiler aşılanıyor. Bu kuralsızlığı daha çok genç grupta görüyorum" dedi.

AŞI, İLAÇ VE KİT ÇALIŞMALARI

Akdeniz Üniversitesi'ndeki aşı, ilaç ve kit çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Çalışmalar basamak basamak gidilir. Bazı basamaklar daha uzun sürüyor. Tabi para gerekiyor bunlar çok ucuz çalışmalar değil. Çalışmalara devam ediyoruz hem para hem de zaman açısından" diye konuştu.

TARIM, TURİZM VE SAĞLIK PLANLARI

Prof. Dr. Özlenen Özkan, göreve başladığı 8 aylık süreçte hedefledikleri projeleri yavaş yavaş hayata geçirdiklerini anlatarak, “Özellikle tarım, turizm ve sağlık alanında planlarımız var. Benim en önemli hedeflerimden biri büyük bir laboratuvar kurmaktı. Bu laboratuvarın temelini oluşturmak, insan alt yapısını oluşturmak tabi ki zaman alıyor. Ama bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun meyvesini almak birazcık zaman alacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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