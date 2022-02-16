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  4. Akılalmaz olay! Devletten aldığı Kovid-19 yardım parasıyla kiralık katil tuttu

Akılalmaz olay! Devletten aldığı Kovid-19 yardım parasıyla kiralık katil tuttu

16.02.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de akılalmaz bir olay yaşandığı öğrenildi. Florida eyaletindeki bir kadının 2021 yılında devletten Kovid-19 yardım parası olarak aldığı 15 bin dolar ile uzun süredir düşmanı olduğu bir kadını öldürmesi için kiralık katil tuttuğu belirtildi.

Akılalmaz olay! Devletten aldığı Kovid-19 yardım parasıyla kiralık katil tuttu

Miami Herald gazetesinde yer alan haberde, 33 yaşındaki Jasmine Martinez’in, iş yerlerine verilen Kovid-19 federal yardımını uzun süredir düşmanı olduğu bir kadını öldürmek için kullandığına inanıldığı kaydedildi.

15 BİN DOLARLIK KOVİD-19 YARDIM PARASIYLA KİRALIK KATİL TUTTU

Miami polisinin gözaltı tutanaklarında, Martinez'in, nisan 2021’de aldığı yaklaşık 15 bin dolar tutarındaki Kovid-19 yardım parası ile 24 yaşındaki Le’Shonte Jones adlı kadının öldürülmesi için kiralık katil tuttuğu yazıldı.

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Polis, aynı günlerde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Jones'un katil sanığı olan eski mahkum Javon Carter’ın cep telefonunda büyük miktarda parayı sayarken çekilmiş bir video bulduklarını açıkladı.

Gözaltına alınan Carter, Jones'un öldürülmesi ile ilgili 1'inci derece cinayetle suçlanırken, Martinez’in de kiralık katil tutma suçlamasından yargılanacağı bildirildi. (AA)

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koronavirüs (Covid-19)
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