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Akşener'in Erzincan ziyaretinde gerginlik! "Açlıktan ölüyoruz" deyince ortalık karıştı

12.08.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın Tercan ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kahvehane ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyi Yusuf Budak, yaşananları anlattı. Budak, "Mustafa abi çıktı, 'Açız, 128 milyar dolar nerede? Açlıktan ölüyoruz, yabancı uyrukluların burada ne işi var' gibi söylemlerde bulununca ben de orada tepkimi gösterdim. 'Allah’tan korkun aç değilsiniz, yalan konuşmayın. Böyle siyaset olmaz' dedim. Bu durum orada daha öncesinden ayarlanmış bir olay." diye konuştu.

Kardeşi Süleyman Budak’ın 2016 yılında Van Çaldıran Tendürek Dağında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştüğünü belirten Yusuf Budak, yalan söylemlerle siyaset yapılmasına tepki gösterdiğini kaydetti. Kahvehanede önceden belirlenen kişilerle Akşener’in görüştürüldüğünü ve bu kişilere de kendi propagandalarını yaptırdıklarını öne süren Yusuf Budak, şunları ifade etti:

Akşener'in Erzincan ziyaretinde gerginlik: Yalan konuşuyorsunuzAkşener'in Erzincan ziyaretinde gerginlik: Yalan konuşuyorsunuz

"ALLAH'TAN KORKUN, YALAN KONUŞMAYIN"

“Kardeşim şehit düştü. Ben çiftçilik, besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Kahvehanede oturuyorduk. Meral Hanım içeri geldi. Bulunduğumuz masaya davet ettik. 'Yok ben gelmeyeceğim' dedi, direkt oraya yöneldi. Kahveci arkadaşın dertlerini dinledi. Daha sonra Mustafa abi çıktı, 'Açız, 128 milyar dolar nerede? Açlıktan ölüyoruz, yabancı uyrukluların burada ne işi var' gibi söylemlerde bulununca ben de orada tepkimi gösterdim. 'Allah’tan korkun aç değilsiniz, yalan konuşmayın. Böyle siyaset olmaz' dedim. Bu durum orada daha öncesinden ayarlanmış bir olay. Ben çiftçiyim, besicilikle uğraşıyorum. Yanımda 4 tane yabancı uyruklu vatandaş çalışıyor. Elhamdülillah Müslümanız. Biz bu yabancı uyruklu vatandaşları nereye göndereceğiz. Çanakkale Şehitliğinde on binlerce İdlibli yatıyor. Onlar kim? Hepimiz kardeş değil miyiz? Tamamen orada bir propaganda vardı, benim tepkim de bu duruma oldu, yani yalana oldu. 'Açız' diyen Mustafa abi en az 4 bin-5 bin lira maaş alıyor, ense yapıyor. Kesinlikle planlı bir durumdu yaşanılanlar."

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BARTIN'DA DA AKŞENER'E TEPKİ

Geçtiğimiz cuma günü Akşener Bartın’ın Kumluca beldesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın tepkisine maruz kalmıştı.

Akşener'den, tepki gösteren vatandaşa: Haram olsun hepinizeAkşener'den, tepki gösteren vatandaşa: Haram olsun hepinize


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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Meral Akşener
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