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Akşener'in istifa resti sonrası İYİ Parti'den yalanlama! "Yeni bir manipülasyon aracı"

09.01.2024 11:47 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararının yankıları sürüyor. Dün Akşener'in seçim sonrası için 'istifa resti' gündeme gelmişti. İYİ Parti'den gelen açıklamada Akşener'in "Giderim" ifadesini kullanmadığı belirtildi.

Akşener'in istifa resti sonrası İYİ Parti'den yalanlama! "Yeni bir manipülasyon aracı"

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in önümüzdeki seçimlerde oy oranlarının düşmesi durumunda istifa edeceğini söylediği iddiası kulisleri hareketlendirdi. Tartışmaların gündeme getirildiği GİK toplantısında Akşener'in “Oylarımızın düşmesi durumunda bütün sorumluluğu alıyorum, eğer 14 Mayıs tarihinde aldığımız oyun altına düşersek istifa edeceğim” dediği öne sürüldü.

İYİ PARTİ'DE O İFADELERE YALANLAMA: YENİ BİR MANİPÜLASYON ARACI

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'nca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim" şeklinde bir ifadesi olmadığı belirtilerek, "Bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır" açıklaması yapıldı.

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"SORUMLULUĞU AÇIKÇA ÜSTLENMİŞTİ"

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, 'Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz."

Meral Akşener'den gündem olacak sözler: 'İstifa' resti Meral Akşener'den gündem olacak sözler: 'İstifa' resti

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
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