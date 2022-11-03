Kendir tohumu ne kadar tüketilmeli? Kendir otu nasıl kullanılır, nasıl kavrulur?

Kendir, Orta Asya ve Hint alt kıtasından yayılım gösteren, çift çenekli otlu uzun yıl bitkisidir. Yaklaşık 50-300 cm arasında boyu uzayabilir. Kendir otunun endüstriyel kullanımı oldukça yaygındır. Lifli yapısı sayesinde kaba tekstil ürünlerinde kullanılabilir. Dişi yaprakların altındaki tohumları yağ açısından oldukça zengindir. Bu yağın yakıt olarak kullanımından sabun olarak kullanılmasına kadar pek çok kabiliyeti vardır. Ayrıca bir dönüm kendir otu bir dönüm ormana göre çok daha fazla oksijen salınımı yapabilir.

Kendir otu tarihte hammadde kaynağı olarak sıklıkla kullanılmıştır. Lifleri dokumacılık için kullanılacak kadar dayanıklıdır, tohumları da tüketim için satılmaktadır. Lif dayanıklılığıyla kâğıt elde edildiğinde diğer ağaçlara göre geri dönüşümü çok daha kolaydır. Yetiştirilişi her toprakta olabilir ve oldukça verimlidir. Tıpta ise son yıllarda kanser hastalarının kemoterapide olumsuz etkilerine karşı kullanılır. Aynı zamanda protein açısından yüksek değere sahip olan kendir tohumu çay şeklinde tüketilebilir ve vücudun protein ihtiyacını büyük oranda karşılar.

Kendir otu nasıl kullanılır?

Kendir tohumu yağ yakımında çok fayda gösterebilir. Yağ yakmak ve yağ yakımını hızlandırmak isteyen kişiler protein ve bol vitamin içeren kendir tohumunu kullanabilir. İçerdiği demir seviyesiyle kansızlığa da iyi gelir. Diyet yapan bireylerin uzman diyetisyenlerine danışarak kendir tohumunu kullanmaları tavsiye edilir. İsteğe bağlı direkt yutularak da kullanılabilir. Bununla beraber 10 dakika demlemeyle elde edilen bitki çayını da tüketebilirsiniz. Kendir tohumu kavrularak çay hâlinde tüketilir. Kendir tohumunun kavrulmasıyla yapılan çayın faydaları şu şekildedir:

Yağ yakımını hızlandırır.

Protein ihtiyacını karşılar.

Hafızaya iyi gelir.

Kansızlığa iyi gelir.

Uyku problemlerine iyi gelir.

Anti-inflematuar özelliğe sahiptir.

Kendir tohumu nasıl kavrulur?

Tohumların kavrularak tüketilmesi lezzetli ve yaygın bir durumdur. Kendir tohumu da kavrularak direkt olarak tüketilmesi bazı yörelerde sık rastlanır. Kendir tohumunu kısık ateşte buğday, badem, aspir tohumu ve menengiçle birlikte kavrulur. Bu çerez karışımının ismi kavurgadır. Ancak yöresel olarak kavuruk, kavurga ve çedeneli çerez kavurması adlandırılabilir.

Kendir tohumu ne kadar tüketilmeli?

Kendir tohumu protein açısından da çok zengindir. Bu nedenle vegan beslenen bireylerin protein ihtiyacını karşılamasında kullanılır. 3 yemek kaşığı kendir tohumuyla günlük protein ihtiyacı karşılanabilir. Fakat uzman doktor veya diyetisyen beraberinde tüketilmesi tavsiye edilir. Sağlık durumunda herhangi bir sorun olan kişilerin, hamileler ve emziren annelerin kullanmaları tavsiye edilemez.

Kendir tohumu kavurarak, direkt yutularak ya da çayı demlenerek tüketilebilir. Genellikle bitki çayı olarak tüketilen kendir tohumunun çok sık tüketilmesi önerilmez. Bu tariflerin hepsinde aşırıya kaçılmadan tüketilmesi tavsiye edilir. Fazla tüketiminde alerjik reaksiyonlar yaşanabilir. Kendir tohumu çay olarak tüketildiğinde vcicuda pek çok yarar sağlar: