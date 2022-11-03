HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kendir tohumu ne kadar tüketilmeli? Kendir otu nasıl kullanılır, nasıl kavrulur?

Kendir tohumu ne kadar tüketilmeli? Kendir otu nasıl kullanılır, nasıl kavrulur?

03.11.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal bitkilerin kullanımı günümüzde birçok hastalıkta ve çeşitli sanayi alanlarında bize yardım etmektedir. İlaç endüstrisinin de temel yapı taşlarından biri doğal bitkiler ve tohumlarıdır. Kendir otu hem sanayide kullanılan hem de insan sağlığına faydaları olan değerli bir bitkidir. Kendir tohumuyla yapılan çay sağlık açısından oldukça faydalıdır. Kendir tohumu nasıl kavrulur ve tüketilir?

Kendir tohumu ne kadar tüketilmeli? Kendir otu nasıl kullanılır, nasıl kavrulur?

Kendir, Orta Asya ve Hint alt kıtasından yayılım gösteren, çift çenekli otlu uzun yıl bitkisidir. Yaklaşık 50-300 cm arasında boyu uzayabilir. Kendir otunun endüstriyel kullanımı oldukça yaygındır. Lifli yapısı sayesinde kaba tekstil ürünlerinde kullanılabilir. Dişi yaprakların altındaki tohumları yağ açısından oldukça zengindir. Bu yağın yakıt olarak kullanımından sabun olarak kullanılmasına kadar pek çok kabiliyeti vardır. Ayrıca bir dönüm kendir otu bir dönüm ormana göre çok daha fazla oksijen salınımı yapabilir.

Kendir otu tarihte hammadde kaynağı olarak sıklıkla kullanılmıştır. Lifleri dokumacılık için kullanılacak kadar dayanıklıdır, tohumları da tüketim için satılmaktadır. Lif dayanıklılığıyla kâğıt elde edildiğinde diğer ağaçlara göre geri dönüşümü çok daha kolaydır. Yetiştirilişi her toprakta olabilir ve oldukça verimlidir. Tıpta ise son yıllarda kanser hastalarının kemoterapide olumsuz etkilerine karşı kullanılır. Aynı zamanda protein açısından yüksek değere sahip olan kendir tohumu çay şeklinde tüketilebilir ve vücudun protein ihtiyacını büyük oranda karşılar.

İlginizi Çekebilir

Gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır?

Gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır?

 Paleo diyeti örnek menü listesi

Paleo diyeti örnek menü listesi

 Son dönemlerin popüler takviyesi propolis ne kadar içilir?

Son dönemlerin popüler takviyesi propolis ne kadar içilir?

 Çinko eksikliğinde hangi besinler yenir?

Çinko eksikliğinde hangi besinler yenir?

Kendir otu nasıl kullanılır?

Kendir tohumu yağ yakımında çok fayda gösterebilir. Yağ yakmak ve yağ yakımını hızlandırmak isteyen kişiler protein ve bol vitamin içeren kendir tohumunu kullanabilir. İçerdiği demir seviyesiyle kansızlığa da iyi gelir. Diyet yapan bireylerin uzman diyetisyenlerine danışarak kendir tohumunu kullanmaları tavsiye edilir. İsteğe bağlı direkt yutularak da kullanılabilir. Bununla beraber 10 dakika demlemeyle elde edilen bitki çayını da tüketebilirsiniz. Kendir tohumu kavrularak çay hâlinde tüketilir. Kendir tohumunun kavrulmasıyla yapılan çayın faydaları şu şekildedir:

  • Yağ yakımını hızlandırır.
  • Protein ihtiyacını karşılar.
  • Hafızaya iyi gelir.
  • Kansızlığa iyi gelir.
  • Uyku problemlerine iyi gelir.
  • Anti-inflematuar özelliğe sahiptir.

Kendir tohumu nasıl kavrulur?

Tohumların kavrularak tüketilmesi lezzetli ve yaygın bir durumdur. Kendir tohumu da kavrularak direkt olarak tüketilmesi bazı yörelerde sık rastlanır. Kendir tohumunu kısık ateşte buğday, badem, aspir tohumu ve menengiçle birlikte kavrulur. Bu çerez karışımının ismi kavurgadır. Ancak yöresel olarak kavuruk, kavurga ve çedeneli çerez kavurması adlandırılabilir.

Kendir tohumu ne kadar tüketilmeli?

Kendir tohumu protein açısından da çok zengindir. Bu nedenle vegan beslenen bireylerin protein ihtiyacını karşılamasında kullanılır. 3 yemek kaşığı kendir tohumuyla günlük protein ihtiyacı karşılanabilir. Fakat uzman doktor veya diyetisyen beraberinde tüketilmesi tavsiye edilir. Sağlık durumunda herhangi bir sorun olan kişilerin, hamileler ve emziren annelerin kullanmaları tavsiye edilemez.

Kendir tohumu kavurarak, direkt yutularak ya da çayı demlenerek tüketilebilir. Genellikle bitki çayı olarak tüketilen kendir tohumunun çok sık tüketilmesi önerilmez. Bu tariflerin hepsinde aşırıya kaçılmadan tüketilmesi tavsiye edilir. Fazla tüketiminde alerjik reaksiyonlar yaşanabilir. Kendir tohumu çay olarak tüketildiğinde vcicuda pek çok yarar sağlar:

  • Protein açısından zengindir: Kendir tohumu çok önemli bir protein kaynağıdır. Sporcuların ve vegan beslenenler için birebirdir. Uygun miktarda tüketildiğinde günlük protein ihtiyacını karşılayabilir. Bitkisel protein kaynaklarının bilinen bir örneğidir.
  • Yağ yakıcıdır: İçerisinde bol miktarda vitamin barındırdığından yağ yakımını kolaylaştırır. Demlenerek yapılan çayını diyet yapanların tüketmesi tavsiye edilir.
  • Kan yapıcıdır: İçerdiği demirle vücudun kan üretmesine katkı sağlar. Kansızlık yaşayanların doktorlarına danışarak tüketmeleri tavsiye edilir.

İlginizi Çekebilir

İştah açıcı sarı kantaron çayı faydaları

İştah açıcı sarı kantaron çayı faydaları

 Zayıflamak için avokado nasıl yenir?

Zayıflamak için avokado nasıl yenir?

 Zayıflamak için kinoa nasıl yenmeli?

Zayıflamak için kinoa nasıl yenmeli?

 Hazımsızlığa birebir taze zencefil çayı faydaları

Hazımsızlığa birebir taze zencefil çayı faydaları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cildi ve saçı yenileyen E vitamini hangi besinlerde var?Cildi ve saçı yenileyen E vitamini hangi besinlerde var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
2 yaşındaki kızın öldürüldüğü sanılıyordu! Yasak ilişkinin detayları şoke etti2 yaşındaki kızın öldürüldüğü sanılıyordu! Yasak ilişkinin detayları şoke etti
Anahtar Kelimeler:
kendir

En Çok Okunan Haberler

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar maaş alacak?

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar maaş alacak?

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

CHP'li belediye başkanına büyük şok! 6 ay vakit verildi

CHP'li belediye başkanına büyük şok! 6 ay vakit verildi

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Dünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyor

Dünya alarmda! Nereye düşeceğini kimse bilmiyor

İlginizi Çekebilir

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Flaş fırsatları kaçırmayın! İndirimdeki ürünleri sizin için derledik

Flaş fırsatları kaçırmayın! İndirimdeki ürünleri sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.