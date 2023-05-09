Ali Babacan'dan gündem olacak açıklama! O mitinge işaret etti: Bu iş 'bitti' dedim

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Siyasi parti liderlerinin yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Millet ittifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti" ve "Babacan ve Davutoğlu çekilirse Millet İttifakı'nı desteklerim" sözlerine yanıt verdi.

Babacan'ın açıklamasından satır başları:

"21 YIL SONRA AYNI HEYECANI GÖRÜYORUZ"

"14 Mayıs akşamı seçimi kazanmak, Meclis tarafında da çoğunluğu sağlayacak bir sayıya ulaşmak istiyoruz. AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönemdeki vatandaşların heyecanını 21 yıl sonra yeniden görüyoruz.

"KAYSERİ'DE BU İŞ 'BİTTİ' DEDİM"

Kayseri mitingi önemli bir gösterge. Ben orada vatandaşlarımın gösterdiği ilgiyi görünce, vatandaşların meydanı hınca hınç doldurduğunu görünce bu iş 'bitti' dedim.

Otoriterlik ve demokrasinin oylanacağı bir seçime gidiyoruz ama en büyük sorun sandığa gitmemek. Vatandaşlara çağrım bu iki seçenekten birini tercih etmeleri ama sandığa gidin.

Sayın Erdoğan sürekli bir istismar siyaseti yapıyor. Hukukun bütün sınırlarını zorlayıp dışına çıkıyor. Kamu araçlarını kendisi ve parti için kullanması açık bir ihlal. Bütün bunlara rağmen kazanacağız. Vatandaşımız bütün bunların hepsini görüyor.

ERZURUM'DAKİ OLAYLI MİTİNG

Bu kesinlikle kabul edilemez. Burada şiddete karşı tedbir alması gereken İçişleri Bakanlığı'dır. Savcılarımızın da derhal işlem yapması lazım. Duydum ki o gözaltına alınanların hepsi serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın görevi şiddetin önüne geçmektir. Protesto edilebilir ama şiddet gayri meşrudur. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı şiddetin önünü açan tutum ortaya konduğunda artık güvenlikten bahsedemezsiniz. Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar bu ülkeye ne faydası oldu. Bahçeli'nin dili sürekli bir hamaset, öfke ve şiddet içeriyor.

"ERDOĞAN'IN KAZANMA ŞANSI YOK"

Hayat pahalılığı, enflasyon... Dibi yaşadığımız söyleniyor. Daha beteri var. Erdoğan'ın kazanma şansı yok. Kılıçdaroğlu daha fazla oy alıyor. Seçimin birinci turda bitmesi hedefimiz.

İNCE'NİN SÖZLERİNE BABACAN'DAN YANIT

Şu anda Sayın İnce siyaset için vakit kaybı. Biz iş üretmek için ve iktidar olmak için yürüyoruz. 2 bin 300 maddelik eylem planımızı hazırladık. Siyaset ciddiyet ister. Her gün kıyafet değiştirir gibi fikrini değiştiriyor. Şu anda boşa harcadığımız bir dakikaya bile üzülüyoruz."



