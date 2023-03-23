Alkol cinsel hayatı etkiler mi, cinsel isteği artırır mı? Alkolün cinsel hayata etkisi nedir, erkeklerde ve kadınlarda alkolün etkisi nasıldır?

Sanılanın aksine alkollü içeceklerin direkt olarak afrodizyak ya da sakinleştirici bir etki göstermez. Dolayısıyla alkol ile cinsellik arasındaki ilişkinin nasıl olduğu da pek çok kişi tarafından araştırılır. Yüksek ya da düşük miktarda alkol tüketiminin cinsel isteği veya doyumu artırmadığı görülür. Bu durumun aksine yüksek miktarda alkol tüketmek ve alkol- madde bağımlılığına sahip olmak cinsel yaşamı son derece olumsuz etkiler. Dolayısıyla cinsel bozukluklar ile diğer fizyolojik rahatsızlıkların önlenmesi için yüksek miktarda alkol kullanımı önerilmez.

Alkolün cinselliğe etkisi nedir?

Günlük yaşamda beslenme ve spor rutininin yanı sıra alkol ve ilaç kullanımı gibi faktörler de çeşitli beceriler ile aktiviteleri etkiler. Bu bağlamda alkolün cinsellik üzerindeki etkisinin de sıklıkla araştırıldığı söylenebilir. Kimi bireyler afrodizyak etkisi olduğu düşünülen alkollü içecekleri cinsel uyarıcı olarak tüketir. Ancak alkol ve cinsellik arasındaki ilişki sanıldığından daha karmaşıktır. Çünkü alkolün direkt olarak afrodizyak etki göstermediği bilinir. Bununla birlikte alkollü içeceklerin kısmen sosyal anksiyeteyi azalttığı söylenebilir. Yani alkollü içecekler kişinin sosyal anksiyetesini ve davranışlarını etkilese de cinsel doyum ve performansı doğrudan etkilemez. Alkolün cinsel performansı ve doyumu artırdığına yönelik bilimsel kanıtların olmaması da bu olguyu destekler niteliktedir.

Alkol cinsel isteği artırır mı?

Herhangi bir alkollü içeceğin doğrudan cinsel yaşamı etkilediği söylenemez. Yine alkolün tek başına afrodizyak etkisinin olmadığı bilinmelidir. Dolayısıyla cinsel yaşamında daha aktif olmak için alkol tüketimine başvuran kişilerin dikkatli olmalarında fayda vardır. Nitekim cinsiyet fark etmeksizin alkollü içecekler ile bağımlılık yapan diğer maddelerin kişileri olumsuz yönde etkileyebildiği bilinir. Bu bağlamda alkolün de cinsel yaşamı olumlu yönde etkilemediği gibi kişinin psikolojik ve fizyolojik sağlamlığını olumsuz olarak etkilediği vakalara rastlanabilir. Yani uzmanlar tarafından da belirtildiği üzere alkollü içeceklerin önerilen miktarlarda tüketilmesi ve bir afrodizyak kaynağı olarak görülmemesi önemlidir.

Düşük miktarlarda tüketilen alkollü içecekler cinsel isteği artırmazken yüksek miktarlarda tüketilen alkol ise bireylerde ciddi sorunların görülmesine yol açabilir. Yapılan pek çok bilimsel çalışma ve araştırmada da kanıtlandığı üzere yüksek dozda alkol tüketimi, fizyolojik ve psikolojik problemleri beraberinde getirebilir. Bu problemlerin başında ise alkol ve madde bağımlılığı yer alır. Ayrıca yüksek miktarda alkol tüketimi, psikolojik sorunlara yol açarak kişinin sosyal ve cinsel yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Yüksek miktarda alkol tüketiminin direkt olarak cinsel problemleri de tetikleyebildiği kanıtlanmıştır. Bu bağlamda özellikle erkek bireylerin yüksek miktarda alkol tüketimine bağlı olarak cinsel bozukluklar yaşadıkları görülmüştür.

Erkeklerde alkol ve cinsellik ilişkisi nasıldır?

Cinsiyet fark etmeksizin alkol tüketiminin yüksek miktarda olmasının kişiyi pek çok açıdan olumsuz olarak etkilediği bilinir. Bireyler düzenli bir şekilde ve yüksek miktarda alkol tükettikleri takdirde karaciğer problemlerinden bağımlılık gibi psikolojik rahatsızlıklara uzanan sorunlarla karşılaşabilir. Dolayısıyla uzmanların cinsel yaşamda daha aktif olunması için yüksek miktarda alkol tüketmenin doğru olmadığını belirttikleri hatırlatılmalıdır. Yüksek miktarda alkol tüketiminin bilhassa erkek bireylerde yol açtığı bazı psikolojik ve fizyolojik problemlere ise mutlaka değinilmelidir. Bu rahatsızlıklar aşağıdaki gibidir:

Sertleşme problemi

Cinsel istekte azalma

Erken boşalma sorunu

Öfke problemi

Prostat gibi fizyolojik rahatsızlıklar

Alkol ve madde bağımlılığı

Kadınlarda alkol ve cinsellik ilişkisi nasıldır?

Toplumsal bağlamda incelendiği zaman kadın bireylerin cinselliğe yönelik tabularının bulunduğu söylenebilir. Dolayısıyla kadınlarda alkol ve cinsellik ilişkisinin erkeklere göre daha farklı olduğu görülebilir. Yapılan bazı araştırmalarda az miktarda alkol tüketen kadın bireylerin cinsel birleşmede kendilerini daha rahat hissettikleri görülmüştür. Ayrıca bazı bireylerin az miktarda alkol tüketmelerinin cinsel isteklerini artırdığı saptanmıştır. Dolayısıyla bu konuda net kanıtlar olmasa da az miktarda alkollü içecek tüketiminin kadınlarda libidoyu ve negatif düşünceleri olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Buna rağmen uzmanlar özellikle ilk cinsel birleşmede yaşanan korkulardan ötürü alkol veya ilaç kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir.

Az miktarda alkol tüketiminde genel olarak bir sorun görülmese de kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi yüksek miktarda alkollü içecek tüketmenin olumsuz sonuçlara yol açtığı söylenebilir. Özellikle kronik alkolizm gibi durumlar, kadın bireyleri de gerek psikolojik gerek ise fizyolojik açıdan olumsuz olarak etkiler. Yüksek miktarda alkol tüketimine bağlı olarak bireylerde karaciğer sorunları ve hormonal değişimler görülebilir. Kadın bireylerde FSH yetersizliğine sebep olabilen alkol bağımlılığının cinsel fonksiyonları olumsuz yönde etkilediği kanıtlanmıştır. Ayrıca cinsel suçlara, evlilik sorunlarına ve kişilik bozukluklarına yol açabildiği için yüksek miktarda alkol kullanımının önerilmediği hatırlatılmalıdır.

