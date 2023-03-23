Sürekli ereksiyon hâli (Priapizm) nedir, nedenleri nelerdir? Priapizm türleri nelerdir, tedavisi nasıldır?

Halk arasında sürekli ereksiyon hâli olarak bilinen priapizm, 2 ayrı türü bulunan cinsel problemlerdendir. Bu rahatsızlığın iki farklı türü ise yavaş akımlı ve yüksek akımlı priapizm olarak adlandırılır. Yanlış ilaç kullanımı, yaralanma, orak hücreli anemi gibi sayısız faktörün yol açabildiği priapizm genelde aspirasyon, soğuk kompres ya da ameliyat gibi yöntemlerle tedavi edilir. Priapizm yani sürekli ereksiyon hâlinin kısa sürede tedavi edilmesi ise bu durumun farklı cinsel bozuklukları beraberinde getirmemesi bakımından mühimdir.
Penise olan kan akışından kaynaklanan ereksiyon, bir erkeğin cinsel uyarı almasıyla meydana gelir. İlk olarak erkeğin cinsel uyarıcıya bağlı olarak penis kaslarının gevşediği bilinir. Daha sonra ise bu gevşemeye bağlı olarak penis damarlarından gelen kan akışının artması mümkün hale gelir. Bununla birlikte kanın penisteki cavernosa ismiyle de bilinen iki ayrı kanalı doldurduğu söylenebilir. Penisteki cavernosa adlı kanalların dolmasıyla beraber de penisin sertleştiği belirtilebilir. Ereksiyon da kasların kasılması ve peniste biriken kanın yine penis damarlarından akması ile son bulur.
Erkeklerde ya da kadınlarda farklı cinsel bozuklukların görülebildiği bilinir. Sürekli olarak cinsel uyarılma da hem kadınlarda hem de erkeklerde gelişebilen durumlardandır. Priapizm de halk arasında sürekli ereksiyon olmak şeklinde tanınan bir rahatsızlıktır. Bu durumda herhangi bir cinsel uyarı mevcut değilken ağrılı bir şekilde peniste sertleşme geliştiği bilinir. Ancak bu rahatsızlığı normal ereksiyondan ayıran diğer bir husus da uzun süreli olmasıdır.
Günlük yaşamda erkeklerin rutinlerini olumsuz yönde etkileyebilen priapizm, ihmal edilmemesi gereken bir sorun olarak nitelendirilir. Çünkü priapizm yani sürekli erekte olma durumunun farklı cinsel hastalıkları da beraberinde getirebildiği söylenir. Bu cinsel rahatsızlıklara ise iktidarsızlık, penis enfeksiyonu ve cinsel fonksiyonlarda bozukluk gibi durumlar örnek gösterilebilir. Herhangi bir yaş grubundan olan erkeklerde görülebilen priapizm, penise kan toplanmasıyla birlikte bu kanın penis damarlarından boşalmaması ile karakterizedir. Bu da priapizm rahatsızlığına neden acilen müdahale edilmesi gerektiğini ortaya koyan hususlardandır.
Sürekli erekte olmak şeklinde de bilinen priapizmin 2 ayrı türü mevcuttur. Priapizm türleri:
Düşük akımlı priapizm (iskemik priapizm): Bu durumda priapizm, sert ve ağrılı sertleşmeyle kendini gösterir. Penise gelen ve penisten vücuda giden kan akışının tamamen durma noktasına geldiği söylenebilir. Oluşan penis sertliğinin 6 saat sürmesi durumunda erkek vücudunda ciddi problemler gelişebilir. Dolayısıyla yavaş akıntılı priapizm belirtileri görüldüğü zaman mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.
Tek ve kesin bir nedeni olmayan priapizm, farklı faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Bu durumu tetikleyen veya oluşturan başlıca etkenler ise aşağıdaki gibidir:
Hastalık öyküsünün alınması, fiziksel muayenenin gerçekleştirilmesi ve çeşitli testlerin uygulanması sonucunda priapizm rahatsızlığına neden olan faktör saptanabilir. Bu rahatsızlığın nedeni kesin bir şekilde saptandığı zaman ise priapizm tedavisine başlanır. Çünkü uzun süre ereksiyonda kalmanın zararları son derece fazladır. Priapizm rahatsızlığının belirtileri görüldüğü zaman bir uzmana başvurulmaması, bu durumun beraberinde farklı cinsel bozuklukları getirmesine yol açar. Sürekli erekte olmak yani priapizm durumunun nedenlerine bağlı olarak başlatılan tedavilerde kullanılabilen yöntemler ise şu şekildedir: