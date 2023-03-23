Sürekli ereksiyon hâli (Priapizm) nedir, nedenleri nelerdir? Priapizm türleri nelerdir, tedavisi nasıldır?

Halk arasında sürekli ereksiyon hâli olarak bilinen priapizm, 2 ayrı türü bulunan cinsel problemlerdendir. Bu rahatsızlığın iki farklı türü ise yavaş akımlı ve yüksek akımlı priapizm olarak adlandırılır. Yanlış ilaç kullanımı, yaralanma, orak hücreli anemi gibi sayısız faktörün yol açabildiği priapizm genelde aspirasyon, soğuk kompres ya da ameliyat gibi yöntemlerle tedavi edilir. Priapizm yani sürekli ereksiyon hâlinin kısa sürede tedavi edilmesi ise bu durumun farklı cinsel bozuklukları beraberinde getirmemesi bakımından mühimdir.

Ereksiyon nedir?

Penise olan kan akışından kaynaklanan ereksiyon, bir erkeğin cinsel uyarı almasıyla meydana gelir. İlk olarak erkeğin cinsel uyarıcıya bağlı olarak penis kaslarının gevşediği bilinir. Daha sonra ise bu gevşemeye bağlı olarak penis damarlarından gelen kan akışının artması mümkün hale gelir. Bununla birlikte kanın penisteki cavernosa ismiyle de bilinen iki ayrı kanalı doldurduğu söylenebilir. Penisteki cavernosa adlı kanalların dolmasıyla beraber de penisin sertleştiği belirtilebilir. Ereksiyon da kasların kasılması ve peniste biriken kanın yine penis damarlarından akması ile son bulur.

Priapizm nedir?

Erkeklerde ya da kadınlarda farklı cinsel bozuklukların görülebildiği bilinir. Sürekli olarak cinsel uyarılma da hem kadınlarda hem de erkeklerde gelişebilen durumlardandır. Priapizm de halk arasında sürekli ereksiyon olmak şeklinde tanınan bir rahatsızlıktır. Bu durumda herhangi bir cinsel uyarı mevcut değilken ağrılı bir şekilde peniste sertleşme geliştiği bilinir. Ancak bu rahatsızlığı normal ereksiyondan ayıran diğer bir husus da uzun süreli olmasıdır.

Günlük yaşamda erkeklerin rutinlerini olumsuz yönde etkileyebilen priapizm, ihmal edilmemesi gereken bir sorun olarak nitelendirilir. Çünkü priapizm yani sürekli erekte olma durumunun farklı cinsel hastalıkları da beraberinde getirebildiği söylenir. Bu cinsel rahatsızlıklara ise iktidarsızlık, penis enfeksiyonu ve cinsel fonksiyonlarda bozukluk gibi durumlar örnek gösterilebilir. Herhangi bir yaş grubundan olan erkeklerde görülebilen priapizm, penise kan toplanmasıyla birlikte bu kanın penis damarlarından boşalmaması ile karakterizedir. Bu da priapizm rahatsızlığına neden acilen müdahale edilmesi gerektiğini ortaya koyan hususlardandır.

Priapizm türleri nelerdir?

Sürekli erekte olmak şeklinde de bilinen priapizmin 2 ayrı türü mevcuttur. Priapizm türleri:

Düşük akımlı priapizm (iskemik priapizm): Bu durumda priapizm, sert ve ağrılı sertleşmeyle kendini gösterir. Penise gelen ve penisten vücuda giden kan akışının tamamen durma noktasına geldiği söylenebilir. Oluşan penis sertliğinin 6 saat sürmesi durumunda erkek vücudunda ciddi problemler gelişebilir. Dolayısıyla yavaş akıntılı priapizm belirtileri görüldüğü zaman mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Yüksek akımlı priapizm (non- iskemik priapizm): Bu priapizm türünde ağrısız ve yarı sert penis sertleşmesi gelişir. Yüksek akımlı priapizm de denilen ve genellikle yaralanmalara bağlı olarak ortaya çıkan bu sertleşmede penisin tam anlamıyla sert durumda olmasa da yumuşa hâline geçmekte zorlandığı görülür. Çocuklar ve genç bireylerde daha sık görüldüğü bilinen yüksek akımlı priapizmin teşhis edilmesi amacıyla çeşitli testler ve fiziksel muayene uygulanır.

Sürekli erekte olmak nedenleri nelerdir?

Tek ve kesin bir nedeni olmayan priapizm, farklı faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Bu durumu tetikleyen veya oluşturan başlıca etkenler ise aşağıdaki gibidir:

Orak hücreli aneminin bu durumu tetikleyebildiği söylenir. Bu durum genetik bir rahatsızlık olduğu için pek çok kişide görülebilir. Dolayısıyla vücutta su kaybı ve oksijen ihtiyacının artması gibi durumlara yol açan orak hücreli anemi, sürekli erekte olma rahatsızlığını da tetikleyebilir.

Kullanılan bazı ilaçlar, hem peniste hem de vücut genelinde bulunan sinirleri olumsuz olarak etkileyebilir. Dolayısıyla priapizm gibi durumların önlenmesinde doğru ilaç kullanımı konusuna dikkat edilmesi ve bu konuda mutlaka bir uzmana danışılması önemlidir.

Özellikle yüksek akımlı priapizmde yaralanmaların tetikleyici olduğu bilinir. Penil arterin zarar görmesi ya da penis yaralanmasının bu rahatsızlığı beraberinde getirebildiği söylenmelidir.

Uyuşturucu madde kullanımı, karbonmonoksit zehirlenmesi ve genital bölgede ya da omurilikte oluşan travmalar da priapizm rahatsızlığına yol açabilir.

Nadiren de olsa kanser hastalıklarının penisteki kan dolaşımını engellediği ve priapizme yol açabildiği bilinir.

Priapizm tedavisi nasıldır?

Hastalık öyküsünün alınması, fiziksel muayenenin gerçekleştirilmesi ve çeşitli testlerin uygulanması sonucunda priapizm rahatsızlığına neden olan faktör saptanabilir. Bu rahatsızlığın nedeni kesin bir şekilde saptandığı zaman ise priapizm tedavisine başlanır. Çünkü uzun süre ereksiyonda kalmanın zararları son derece fazladır. Priapizm rahatsızlığının belirtileri görüldüğü zaman bir uzmana başvurulmaması, bu durumun beraberinde farklı cinsel bozuklukları getirmesine yol açar. Sürekli erekte olmak yani priapizm durumunun nedenlerine bağlı olarak başlatılan tedavilerde kullanılabilen yöntemler ise şu şekildedir: