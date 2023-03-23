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Cinsel isteksizlik neden olur, türleri nelerdir? Cinsel isteksizlik nasıl giderilir, tedavisi nasıldır, nasıl ilerler?

12.03.2023 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergenlikten yetişkinliğe uzanan herhangi bir dönemde oluşabilen cinsel isteksizliğin farklı nedenleri olabilir. Dolayısıyla kadınlarda ya da erkeklerde cinsel isteksizliğin tedavi edilebilmesi için bu duruma yol açan faktörün net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Daha sonra psikoterapiler, ilaçlar ya da yaşam değişiklikleri ile cinsel isteksizlik tedavisi uygulanabilir. Kadınlarda ve erkeklerde cinsel isteksizliğin oluşmasına ne yol açar, cinsel isteksizlik tedavisi nasıl ilerler?

Cinsel isteksizlik neden olur, türleri nelerdir? Cinsel isteksizlik nasıl giderilir, tedavisi nasıldır, nasıl ilerler?

İçindekiler

  • Cinsel isteksizlik nedir?
  • Cinsel isteksizlik türleri nelerdir?
  • Cinsel isteksizlik belirtileri nelerdir?
  • Cinsel isteksizlik neden olur?
  • Erkeklerde cinsel isteksizlik neden olur?
  • Kadınlarda cinsel isteksizliğin oluşmasına ne yol açar?
  • Menopozda cinsel isteksizlik neden olur?
  • Evlilikte cinsel isteksizlik neden olur?
  • Cinsel isteksizlik tedavisi nasıl ilerler?
  • Erkeklerde cinsel isteksizlik nasıl giderilir?
  • Kadının cinsel isteksizliği nasıl giderilir?

Yaşamın herhangi bir döneminde ve gerek erkek gerek ise kadın bireylerde cinsel isteksizlik gelişebilir. Bununla beraber cinsel isteksizliğin 3 temel türünün bulunduğu bilinir. Dolayısıyla cinsel isteksizliğin hangi türünün yaşandığı, bu duruma yol açan faktörün saptanmasını da kolaylaştırır. Hormonal, psikolojik ya da fizyolojik faktörler cinsel isteksizliği tetikleyebilir. Bu nedenle cinsel isteksizlik belirtileri 6 aydan daha uzun bir süre boyunca görülürse mutlaka bir hekime danışılmalı ve tedavi planına uyum sağlanmalıdır.

Cinsel isteksizlik nedir?

Erkek ya da kadın bireylerde görülebilen cinsel isteksizlik, psikolojik veya fizyolojik sebeplerden kaynaklı olarak gelişebilir. Çünkü her bireyin cinsel yaşamına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan sağlıklı olması mühimdir. Kimi dönemlerde bireyin cinsel isteksizlik duyması ya da aklına cinsel yaşamına ilişkin herhangi bir şeyin gelmemesi söz konusu olabilir. Normal şartlarda kısa süreli cinsel soğukluk yaşanması olağandır. Ancak cinsel isteksizlik 6 ay ve daha uzun bir süre boyunca devam ettiği takdirde bu duruma neden olan faktörün saptanması önerilir.

Kadınlarda cinsel isteksizlik partnerleri ile olan ilişkilerini, bireysel ruh hâllerini ya da günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bununla beraber erkeklerde cinsel isteksizlik görülmesi de olağandır. Dolayısıyla cinsel isteksizliğin cinsiyet farkı göz etmediği ve bireyleri gerek fiziksel gerek ise psikolojik açıdan olumsuz yönde etkileyebildiği hatırlatılmalıdır. Nitekim cinsel isteksizliğe bağlı olarak cinsel ilişkiye girmede güçlük çekilir. Yine bu durumdan mustarip olan bireylerin cinsel olarak uyarılmaları da yaşadığı cinsel isteksizliği değiştirmez. Bu nedenle cinsel isteksizliğin psikolojik yorgunluğu ve farklı cinsel ya da psikiyatrik rahatsızlıkları beraberinde getirebildiği unutulmamalıdır.

Cinsel isteksizlik türleri nelerdir?

Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen cinsel isteksizliğin bazı türleri mevcuttur. Bu durumun tıp alanında belirtilen türleri ise aşağıdaki gibidir;

  • Durumsal cinsel isteksizlik: Bu cinsel isteksizlik türünde birey zaman zaman cinsel isteğinin azalması ya da kaybolmasından şikayetçidir. Genelde yorgunluk, yaşama yönelik kaygılar, maddi veya manevi problemler ile stres gibi faktörler durumsal cinsel isteksizliğe yol açabilir.
  • Primer cinsel isteksizlik: Bu cinsel isteksizlik türünün ergenlik döneminden başlayarak yetişkinlik süreci boyunca devam ettiği bilinir. Dolayısıyla birey, hem kendini keşfettiği dönemde hem de yetişkinlik döneminde herhangi bir cinsel aktiviteye ilgi göstermez.
  • Sekonder cinsel isteksizlik: Bu durumda kişi, geçmişte cinsel yaşamında aktif iken daha sonra cinsel isteğinin azalmasından ya da kaybolmasından şikayetçidir. Sonradan oluşan bu cinsel isteksizlik türünde travmaların ve olumsuz deneyimlerin etkili olduğu düşünülür.

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Cinsel isteksizlik belirtileri nelerdir?

Farklı nedenleri olabilen cinsel isteksizliğin belirtileri de kişiden kişiye göre değişebilir. Ancak yaygın olarak görülen cinsel isteksizlik belirtileri şu şekildedir:

  • Cinsel birleşmede ya da mastürbasyon yaparken motive olamama
  • Libidonun azalması
  • Cinsel birleşmeden zevk alamama
  • Herhangi bir şeye cinsel arzu duymama

Cinsel isteksizlik neden olur?

Psikolojik ya da fizyolojik birtakım faktörlerin cinsel yaşamı olumsuz olarak etkileyebildiği bilinir. Dolayısıyla "İsteksizlik neden olur?" sorusu cinsel yaşam açısından yanıtlanacağı zaman farklı nedenlerden söz edilmesi gerekir. Bireylerde farklı dönemlerde görülebilen cinsel isteksizliğin sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Yaşın ilerlemesi, yaşanan kayıplar
  • Cinselliğe yönelik kaygı, korku, utanma gibi tabular
  • İlişkide cinsel uyumsuzluk yaşama
  • Cinsel birleşmede acı, ağrı yaşama ya da uyarılamama
  • Sertleşme güçlü, geç ya da erken boşalma gibi rahatsızlıklardan şikayetçi olma
  • Ciddi kararların alındığı bir dönemden geçme, ani değişimler yaşama

Erkeklerde cinsel isteksizlik neden olur?

Cinsel isteksizliğin nedenleri temelde fizyolojik ya da psikolojik bağlamda ele alınır. Ancak bu faktörlerin erkeklerde veya kadınlarda yaygın olarak görülenlerinin belirtilmesi de mümkündür. Bu bağlamda "Erkeklerde cinsel istek neden azalır?" sorusuna yanıt olan faktörler şu şekilde belirtilebilir:

  • Stres, kaygı, korku gibi duyguların yoğun olarak yaşanması
  • Alkol, madde ya da ilaç bağımlılığı
  • Kalp ve damar hastalıkları, karaciğer hastalıkları tiroit problemleri
  • Diyabet, böbrek rahatsızlıkları
  • Evlilikte, ilişkide ya da aile ve arkadaşlık ortamında yaşanan olumsuz durumlar
  • İleri yaş

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Kadınlarda cinsel isteksizliğin oluşmasına ne yol açar?

Temelde cinsel isteksizliğin nedenleri cinsiyet göz etmese de kadınlarla erkeklerin hormonal değişimleri farklı bir şekilde yaşadığı bilinir. Dolayısıyla kadınlarda cinsel isteksizliği daha çok etkileyen bazı hususlar olabilir. Bu bağlamda kadınlarda cinsel isteksizliğe yol açabilen baskın faktörler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bedeninden rahatsız olma ya da bedeniyle barışık olmama durumu
  • Taciz, tecavüz ve şiddet gibi travmatik deneyimler
  • Gebe kalma kaygısı, cinsel ilişkiye yönelik kaygı ve korkular, stres
  • Partnerin erken ya da geç boşalma, sertleşme sorunu veya stres yaşaması
  • Kuruluk, vajinismus, cinsel birleşmede ağrı hissi gibi problemler
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yönelik kaygı ve korku
  • Kullanılan ilaçların yan etkileri
  • Menopoz ve hamilelik döneminde değişen hormon seviyelerinin etkileri

Menopozda cinsel isteksizlik neden olur?

Kadınların yaşamlarını etkileyen hormonal değişimlerin yaşandığı iki temel dönem arasında gebelik ve menopoz yer alır. Dolayısıyla menopozda ve hamilelikte cinsel isteksizliğin neden oluştuğu da sıklıkla araştırılır. Gebelik döneminde kadın vücudunda büyük değişimler oluşmakta iken hormon seviyeleri de farklılık gösterir. Yine menopoz döneminde de regl döngüsünün sonlanmasına bağlı olarak kadınların hormon seviyelerinin farklılaştığı söylenebilir. Dolayısıyla hormonal değişimlere bağlı olarak cinsel isteksizliğin ya da aşırı cinsel isteğin görülmesi olağandır. Bu süreçte bir uzmana danışılması ile cinsel problemlerin daha kolay bir şekilde atlatılması mümkündür.

Evlilikte cinsel isteksizlik neden olur?

Kadınlarda ya da erkeklerde görülebilen cinsel isteksizlik, yaşamın herhangi bir döneminde meydana gelebilir. Dolayısıyla ergenlikte veya yetişkinlikte oluşabilen bu durumun evlilik öncesinde ya da evlilikte gelişmesi de olağandır. Ancak evlilikte cinsel isteksizlik daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle evlilikte cinsel isteksizliğin neden oluşabildiği aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:

  • Doğum ya da ölüm gibi büyük değişimlere tanıklık etme
  • Aile içerisindeki maddi veya manevi problemler
  • Partnerlerin birinde veya her ikisinde olan fizyolojik sorunlar
  • Psikolojik problemlerin göz ardı edilmesi
  • Eşlerin birbirleri ile olan iletişimlerinin zayıflaması
  • Kavga ve şiddet gibi olumsuz durumların artması
  • Partnerlerin birbirlerine empati, hoşgörü ve saygı çerçevesinde yaklaşmamaları

Yukarıda belirtilen durumların, evlilikte ortaya çıkan cinsel isteksizliği etkileyen temel nedenlerden olduğu bilinir. Dolayısıyla evlilikte herhangi bir durumun çözülmesi için nasıl birlik olunması gerekiyorsa cinsel isteksizliğin atlatılmasında da iş birliği hâlinde hareket edilmesi mühimdir. Eşler birbirlerine destek olarak ve açık bir iletişim kurarak aralarındaki problemleri giderebilir. Ancak cinsel isteksizlik belirtileri görüldüğü zaman bu duruma sebep olan faktörün belirlenmesi için çift olarak cinsel terapiste başvurulması en doğrusudur. Böylelikle cinsel isteksizliğin temelinde yatan problem tedavi edilerek ilişkide kaybedilen canlılık yeniden kazanılabilir.

Cinsel isteksizlik tedavisi nasıl ilerler?

Yaygın olarak psikolojik faktörlerden ötürü tetiklenen cinsel isteksizlik, fizyolojik nedenlerden de kaynaklanabilir. Bu nedenle cinsel isteksizliğin tedavisinde ilk olarak bir hekime başvurulmalıdır. Çünkü cinsel isteksizliğe metabolik, nörolojik ya da fizyolojik bir durumun yol açıp açmadığının saptanması mühimdir. Yine bu süreçte hekimlere yaşam öyküsünün eksiksiz bir şekilde aktarılması önemlidir. Daha sonra cinsel isteksizlik yaşayan kişiye hormonal testler, kan testleri ve fiziksel muayene uygulanabilir.

Eğer cinsel isteksizliğe prostat, kalp ve damar rahatsızlıkları, nörolojik rahatsızlıklar veya metabolik problemler yol açıyorsa bu hastalıkların tedavi edilmesi gerekir. Ancak cinsel isteksizliğe fizyolojik durumların yol açamadığı belirlenirse kişi genelde bir psikolog ya da psikiyatra yönlendirilir. Bu süreçte ruh sağlığı uzmanları, kendi gözlemleri ve danışanlarına uyguladıkları testlerin sonuçlarına göre spesifik bir tedavi planı oluşturur. Çözümünde bireysel terapilere başvurulabilen cinsel isteksizlik sorunu için aile ve çift terapisi yöntemleri de kullanılabilir. Ayrıca cinsel terapiler de bu sorunun aşılmasında ön plana çıkar.

Erkeklerde cinsel isteksizlik nasıl giderilir?

Kadınlarda ya da erkeklerde cinsel isteksizliğin tedavi edilmesi benzerdir. Ancak bu duruma fizyolojik ya da metabolik sorunlar yol açıyorsa cinsel isteksizliğin tedavi yöntemleri cinsiyet gruplarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin erkeklerde cinsel isteksizliğin prostat, erken ya da geç boşalma veya sertleşme sorunundan kaynaklanması muhtemeldir. Bu gibi durumlarda erkek bireylerin sorunun kaynağına göre üroloji uzmanlarına veya psikologlara başvurmaları gereklidir. Daha sonra uzman tarafından oluşturulan tedavi planına sadık kalındığı takdirde cinsel isteksizlik sorunu aşılabilir.

Kadının cinsel isteksizliği nasıl giderilir?

Bir kadının ya da erkeğin herhangi bir dönemde cinsel isteksizlik yaşaması oldukça doğaldır. Ancak bu durum 6 aydan daha uzun bir süre boyunca görülüp kişiyi olumsuz yönde etkilemeye başladığı takdirde tedavi edilmelidir. Kadınlarda cinsel isteksizlik tedavisi de bu soruna yol açan sebebe göre planlanır. Psikolojik problemlerden kaynaklı olan cinsel isteksizlik; bireysel seanslar, çift veya aile terapileri ile giderilebilir. Metabolik problemlerden kaynaklanan cinsel isteksizliğin tedavisi için bir endokrinoloji uzmanına, cinsel rahatsızlıkların tetiklediği cinsel isteksizliğin iyileştirilmesi için ise bir jinekoloğa başvurulmasında fayda vardır. Buna bağlı olarak kişiye özel tedavi planının oluşturulması ile cinsel isteksizlik sorunu kısa sürede atlatılabilir.

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