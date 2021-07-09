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  4. Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

09.07.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de akan trafikte kendini araçların önüne atarak polisi ve vatandaşları çileden çıkaran alkollü kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten." dedi.

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde alkollü olan E.C. isimli kadın, seyir halinde olan araçların önüne atlayarak sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar, uyarılara rağmen durmayan alkollü kadını 112'ye ihbar etti. Bölgeye gelen polisler ve sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmesini istemeyen E.C., polisi ise adeta çileden çıkardı. Ayakta durmakta zorluk çeken alkollü kadın, olay yerinden ayrılmak için elinden geleni yaptı. O esnada yoldan geçen bir tanıdığı genç kızı sakinleştirmek yoğun çaba sarf etti. Alkollü kadının evine gitmesini söyleyen tanıdığı, "Senin çocuğuna 85 yaşındaki kadın bakıyor. Ben senin bacın olsaydım seni öldürürdüm" dediği sırada alkollü kadın ise oynamaya başladı. Polis ekipleri, tatile gitmek istediğini söyleyen E.C.'yi, tutmakta zorluk çekerken, o ise kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni böyle zoom alarak çek, yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten" dedi.

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ŞALVAR GİYDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Yoldan geçen bir vatandaş ise aldığı şalvarı kadına giydirmeye çalıştı. Israrlara rağmen şalvarı giymeyen alkollü kadın, elini kolunu sallaya sallaya olay yerinden ayrıldı.

(İHA)

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Denizli
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
girdim ilim meclisine eyledim kıldım talep dediler ilim geride illa edep illa edep
Bunun sınu iyi değil 3. Sayfa haberlerinde okuruz bu kafayla
ne içmeyi biliyor millet, ne problem çözmeyi

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