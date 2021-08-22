Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Araçlara çarptı, trafik ışığını beklerken uyuyakaldı

Olay, önceki gece 23.45 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen şahıs, yüksek hızda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce üç arabaya çaptı, sonrasında ise kaldırıma çarptı.

KIRMIZI IŞIKTA UYUYAKALDI

Kaza sonrasında durmayıp yoluna devam eden alkollü sürücü 100 metre ilerideki kırmızı yanan trafik lambasında durunca uyuyakaldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler şahsı gözaltına alırken, yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

