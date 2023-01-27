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Alkolmetrede 1.53 promil alkollü çıkınca ehliyetini kaptırmıştı... 4 bin TL tazminat kazandı

27.01.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da şaşkınlık yaratan bir olay meydana geldi. 2022 yılının temmuz ayında bir üniversite öğrencisi içki içmediği halde bozuk alkolmetre nedeniyle 1.53 promil alkollü çıkmış ve bu yüzden ehliyetine el konulmuştu. Sağlık raporunda ise 0.02 promil alkollü çıkan öğrencinin ehliyeti yine de elinde alındı. Yeni gelişmede öğrenci mahkeme yoluyla ehliyetini geri alırken ehliyetsiz kaldığı süreçte taksi kullandığı için açtığı 4 bin TL'lik manevi tazminat davasını da kazandı.

Alkolmetrede 1.53 promil alkollü çıkınca ehliyetini kaptırmıştı... 4 bin TL tazminat kazandı

Şaşkınlık yaratan olay, 2022 yılının Temmuz ayında Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı’nda trafik denetimde meydana geldi. Üniversite öğrenici M.Y., denetime takılarak durdu. Alkolmetreyi üfleyen M.Y. 1.53 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından polis merkezine götürülen M.Y, alkol almadığını bildirerek kan testine gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine M.Y sağlık raporuna ve kan testi almaya götürüldü. Kan testinin sonucunda M.Y, 0.02 promil alkollü çıktı. Ancak polisler cezayı iptal etmeyerek ehliyete el koydu. M.Y bunun üzerine avukatı Turan Yumşak aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

"HEM EHLİYETİNİ HEM DE TAKSİYE VERDİĞİ PARA ALDI"

Ehliyeti almak için Adana 1’inci Sulh Ceza Hakimliğine başvurduklarını belirten Avukat Turan Yumşak, ”Mahkemeye başvurduktan sonra ehliyeti geri aldık. Sonrasında polisler ve emniyet müdürlüğü hakkında manevi tazminat davası açtık. Müvekkilimiz 39 gün kadar ehliyetsiz kaldı. Bu süreçte taksi kullandı. Kendisinin de üniversite öğrencisi de olması dikkate alınarak 4 bin TL bir tazminata hükmedildi” diye konuştu.

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"ALKOLMETRELER YERİNE SAĞLIK KURULU RAPORLARININ DAHA ÇOK İŞE YARACAĞINI İLETTİK"

Müvekkilinin ceza yediği dönemde alkolmetrelerin hatalı olduğunu ve çok yüksek promillerde alkol çıktığını tespit ettiklerini de ifade eden avukat Yumşak, ”Bununla ilgili arka arkaya gelen şikayetler de bunu bize gösterdi. Bunu da emniyet mensuplarına ilettik. Genelde ehliyetin alınmasında alkolmetreler yerine sağlık kurulu raporları daha çok işe yaracağı ve sağlıklı olacağını emniyet birimlerine ilettik” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Adana alkolmetre sağlık raporu

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