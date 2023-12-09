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Almanya Yasemin Gündoğan'ın ardından Orhan Ünal'ı konuşuyor! Milyonlarca euro ile sırra kadem bastı, Antalya iddiası gündem oldu

09.12.2023 09:15 | Son Güncelleme:
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Almanya Yasemin Gündoğan olayının ardından bir dolandırıcılık skandalıyla daha çalkalanıyor. 44 yaşındaki Orhan Ünal, kurduğu paravan şirketler üzerinden elde ettiği 45 milyon euro ile ortadan kayboldu. Interpol'ün peşine düştüğü Ünal'ın Antalya'da görüldüğü iddia edildi.

Almanya Yasemin Gündoğan'ın ardından Orhan Ünal'ı konuşuyor! Milyonlarca euro ile sırra kadem bastı, Antalya iddiası gündem oldu

Almanya'nın Bremen kentinde Yasemin Gündoğan, 8 milyon eurodan fazla parayla kayıplara karışmıştı. Şimdi de Interpol 44 yaşındaki Orhan Ünal'ın peşinde... 45 milyon euro ile ortadan kaybolan Ünal'ın Antalya'da görüldüğü iddia edildi.

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Yasemin Gündoğan

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EVLERİNİ KİRAYA VERDİ

45 milyon euro ile ortadan kayboldu, Interpol peşine düştü. 44 yaşındaki Orhan Ünal'ın Antalya'da görüldüğü iddia edildi. Ünal 2 yıldır izini kaybettirmişti. Antalya'da görüldüğü iddiası üzerine tekrar gündemde. İddiaya göre Ünal'ın Antalya Konyaaltı'nda evleri var ve onları kiraya verdi.

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Orhan Ünal

PARALARI ALDI, BİLDİRİMLERİ GECİKTİRDİ

Bir başka iddia ise Ünal'ın 45 milyon euroluk dolandırıcılığı önceden planladığı. Ünal hiçbir zaman gerçek bir iş insanı olarak iş yapmak istemedi. En başından beri hukuk dışı yollarla milyonluk vurgun yapmayı planladı ve buna uygun ortaklar alarak bir çete kurdu. Planı için paravan sahte şirketler kuruldu. Bunlar için genel müdür ve imzacısı kendisi oldu, tüm para hareketlerini kontrol etti. Alman maliye sisteminin açığını da kullandı. Önce paraları aldı ardından maliyeye bildirimleri geciktirdi. Paravan şirketlerle inşaat ya da başka büyük iş yapan firmalara sahte faturalar kesti, karşılığında büyük paralar aldı.

KESİLEN FATURA TUTARI 300 MİLYON EUROYU AŞIYOR

Sözcü TV'nin haberine göre vurgunun sadece KDV ve vergi geliri boyutunun 45 milyon euro olduğu öne sürülüyor. Kesilen fatura tutarının 300 milyon euroyu aştığı tahmin ediliyor. Ünal'ın paraları özel kuryelerle Türkiye'ye kaçırdığı ihtimali üzerinde duruluyor. Kurye uçaklar ya da mafya birimlerinin kendisine yardım ettiği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık Almanya
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