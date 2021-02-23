Alt tarafı bir krem diye düşünmeyin! Eğer cildinizde akne varsa nemlendiriciniz...

Nemlendirici satın almak yapılacaklar listenize not aldığınızda yeterince kolay görünüyor. Ancak cilt bakımı koridorlarında dolaştığınızda, seçimlerin kafa karıştırıcı olabileceğini çabucak görürsünüz. Kuru, hassas, açık veya koyu ciltler için yüz kremleri, vücut ve yüz nemlendiricileri ve losyonlar veya merhemler vardır. Peki hangi nemlendiricinin sizin için en iyisi olduğunu nasıl anlarsınız?
Makyaj olsun olmasın, nemlendirici tüm vücutların ihtiyacıdır. Doğru yaşa göre doğru ürün kullanmak önemlidir.
Genç ve ciltte herhangi bir problemi olmayan kadınlar, ferah ve su bazlı ürünler tercih etmelidir. İleri yaşlarda olan kadınlar, onarıcı, çizgi bakımı yapıcı ürünler tercih etmelidir. Göz çevresi nemlendiricisi ayrı olmalıdır. Bunların hassasiyet dereceleri de farklıdır.
Doğal yollarla da cilt nemlendirilebilir. Kullanılacak ürünlerin taze ve günlük olması gerekmektedir.
Sizin için iyi bir nemlendiricinin dokusu aynı zamanda cilt tipinizle de ilgilidir. Normal cilt, hafif, yağlı olmayan bir nemlendiriciyle en iyi sonucu verirken, kuru cilt, nemi 'hapsetme' olasılığı daha yüksek olan daha ağır, daha kremsi bir formüle ihtiyaç duyabilir. Sadece kabın içindeki ürünün dokusuna değil, uyguladıktan sonra yüzünüzde nasıl hissettiğine dikkat edin.
Her gün güneş kremi uyguluyor musunuz? Muhtemelen bunun cilt bakımı rutininizde önemli bir adım olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Güneşin UV ışınlarından kaynaklanan cilt hasarıyla mücadele etmenin en iyi yolu, her gün güneş kremi sürmektir. Nemlendiriciniz burada devreye girebilir SPF 15 veya daha yüksek bir nemlendirici seçmeyi deneyin ve belirtildiği gibi her gün uygulayın.
Akneye eğilimli veya hassas bir cildiniz varsa, koku veya parfüm içeren kokulu nemlendiricilerden uzak durmaya çalışın.
Herhangi bir cilt ürününün üzerindeki etiket tamamen anlaşılmaz görünebilir, ancak onu yakından okuyarak çok şey öğrenebilirsiniz. Özellikle, 'alerji testi yapılmış' (alerjik reaksiyonlara neden olma olasılığı daha düşük) ve 'komedojenik olmayan' (gözenekleri tıkama olasılığı daha düşük) olarak etiketlenmiş nemlendiriciler arayın. Bu etiketler, bir nemlendiricinin cildinizi tahriş etmeyeceğini garanti etmez, ancak çoğu insan için sağlam bir başlangıç noktasıdır.
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