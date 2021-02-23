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Alt tarafı bir krem diye düşünmeyin! Eğer cildinizde akne varsa nemlendiriciniz...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.02.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Tüm nemlendiricilerin aynı olduğunu düşünebilirsiniz ancak durum hiç de öyle değil. Cildiniz kuru mu, yağlı mı, normal mi yoksa bunların bir kombinasyonu mu? Sivilceye yatkın mısınız veya hassas bir cildiniz mi var? Bu soruların cevapları, hangi tip nemlendiriciyi seçeceğinizi belirlemelidir çünkü farklı ürünler farklı cilt tipleri için formüle edilmiştir. Cilt tipine göre hangi ürünler seçilmeli, bakalım.

Nemlendirici satın almak yapılacaklar listenize not aldığınızda yeterince kolay görünüyor. Ancak cilt bakımı koridorlarında dolaştığınızda, seçimlerin kafa karıştırıcı olabileceğini çabucak görürsünüz. Kuru, hassas, açık veya koyu ciltler için yüz kremleri, vücut ve yüz nemlendiricileri ve losyonlar veya merhemler vardır. Peki hangi nemlendiricinin sizin için en iyisi olduğunu nasıl anlarsınız?

NEMLENDİRİCİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Makyaj olsun olmasın, nemlendirici tüm vücutların ihtiyacıdır. Doğru yaşa göre doğru ürün kullanmak önemlidir.

Genç ve ciltte herhangi bir problemi olmayan kadınlar, ferah ve su bazlı ürünler tercih etmelidir. İleri yaşlarda olan kadınlar, onarıcı, çizgi bakımı yapıcı ürünler tercih etmelidir. Göz çevresi nemlendiricisi ayrı olmalıdır. Bunların hassasiyet dereceleri de farklıdır.

Doğal yollarla da cilt nemlendirilebilir. Kullanılacak ürünlerin taze ve günlük olması gerekmektedir.

DOKUSUNA DİKKAT EDİN

Sizin için iyi bir nemlendiricinin dokusu aynı zamanda cilt tipinizle de ilgilidir. Normal cilt, hafif, yağlı olmayan bir nemlendiriciyle en iyi sonucu verirken, kuru cilt, nemi 'hapsetme' olasılığı daha yüksek olan daha ağır, daha kremsi bir formüle ihtiyaç duyabilir. Sadece kabın içindeki ürünün dokusuna değil, uyguladıktan sonra yüzünüzde nasıl hissettiğine dikkat edin.

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GÜNEŞ KORUYUCULU NEMLENDİRİCİ SEÇİN

Her gün güneş kremi uyguluyor musunuz? Muhtemelen bunun cilt bakımı rutininizde önemli bir adım olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Güneşin UV ışınlarından kaynaklanan cilt hasarıyla mücadele etmenin en iyi yolu, her gün güneş kremi sürmektir. Nemlendiriciniz burada devreye girebilir SPF 15 veya daha yüksek bir nemlendirici seçmeyi deneyin ve belirtildiği gibi her gün uygulayın.

KOKUSUNA DİKKAT EDİN

Akneye eğilimli veya hassas bir cildiniz varsa, koku veya parfüm içeren kokulu nemlendiricilerden uzak durmaya çalışın.

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ETİKETLERİ OKUYUN

Herhangi bir cilt ürününün üzerindeki etiket tamamen anlaşılmaz görünebilir, ancak onu yakından okuyarak çok şey öğrenebilirsiniz. Özellikle, 'alerji testi yapılmış' (alerjik reaksiyonlara neden olma olasılığı daha düşük) ve 'komedojenik olmayan' (gözenekleri tıkama olasılığı daha düşük) olarak etiketlenmiş nemlendiriciler arayın. Bu etiketler, bir nemlendiricinin cildinizi tahriş etmeyeceğini garanti etmez, ancak çoğu insan için sağlam bir başlangıç noktasıdır.

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