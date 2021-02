Alt tarafı bir krem diye düşünmeyin! Eğer cildinizde akne varsa nemlendiriciniz...

Nemlendirici satın almak yapılacaklar listenize not aldığınızda yeterince kolay görünüyor. Ancak cilt bakımı koridorlarında dolaştığınızda, seçimlerin kafa karıştırıcı olabileceğini çabucak görürsünüz. Kuru, hassas, açık veya koyu ciltler için yüz kremleri, vücut ve yüz nemlendiricileri ve losyonlar veya merhemler vardır. Peki hangi nemlendiricinin sizin için en iyisi olduğunu nasıl anlarsınız?

GÜNEŞ KORUYUCULU NEMLENDİRİCİ SEÇİN

Her gün güneş kremi uyguluyor musunuz? Muhtemelen bunun cilt bakımı rutininizde önemli bir adım olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Güneşin UV ışınlarından kaynaklanan cilt hasarıyla mücadele etmenin en iyi yolu, her gün güneş kremi sürmektir. Nemlendiriciniz burada devreye girebilir SPF 15 veya daha yüksek bir nemlendirici seçmeyi deneyin ve belirtildiği gibi her gün uygulayın.

KOKUSUNA DİKKAT EDİN

Akneye eğilimli veya hassas bir cildiniz varsa, koku veya parfüm içeren kokulu nemlendiricilerden uzak durmaya çalışın.

ETİKETLERİ OKUYUN

Herhangi bir cilt ürününün üzerindeki etiket tamamen anlaşılmaz görünebilir, ancak onu yakından okuyarak çok şey öğrenebilirsiniz. Özellikle, 'alerji testi yapılmış' (alerjik reaksiyonlara neden olma olasılığı daha düşük) ve 'komedojenik olmayan' (gözenekleri tıkama olasılığı daha düşük) olarak etiketlenmiş nemlendiriciler arayın. Bu etiketler, bir nemlendiricinin cildinizi tahriş etmeyeceğini garanti etmez, ancak çoğu insan için sağlam bir başlangıç noktasıdır.