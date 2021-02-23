Alt tarafı bir krem diye düşünmeyin! Eğer cildinizde akne varsa nemlendiriciniz...

Nemlendirici satın almak yapılacaklar listenize not aldığınızda yeterince kolay görünüyor. Ancak cilt bakımı koridorlarında dolaştığınızda, seçimlerin kafa karıştırıcı olabileceğini çabucak görürsünüz. Kuru, hassas, açık veya koyu ciltler için yüz kremleri, vücut ve yüz nemlendiricileri ve losyonlar veya merhemler vardır. Peki hangi nemlendiricinin sizin için en iyisi olduğunu nasıl anlarsınız?

NEMLENDİRİCİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Makyaj olsun olmasın, nemlendirici tüm vücutların ihtiyacıdır. Doğru yaşa göre doğru ürün kullanmak önemlidir.

Genç ve ciltte herhangi bir problemi olmayan kadınlar, ferah ve su bazlı ürünler tercih etmelidir. İleri yaşlarda olan kadınlar, onarıcı, çizgi bakımı yapıcı ürünler tercih etmelidir. Göz çevresi nemlendiricisi ayrı olmalıdır. Bunların hassasiyet dereceleri de farklıdır.

Doğal yollarla da cilt nemlendirilebilir. Kullanılacak ürünlerin taze ve günlük olması gerekmektedir.

DOKUSUNA DİKKAT EDİN

Sizin için iyi bir nemlendiricinin dokusu aynı zamanda cilt tipinizle de ilgilidir. Normal cilt, hafif, yağlı olmayan bir nemlendiriciyle en iyi sonucu verirken, kuru cilt, nemi 'hapsetme' olasılığı daha yüksek olan daha ağır, daha kremsi bir formüle ihtiyaç duyabilir. Sadece kabın içindeki ürünün dokusuna değil, uyguladıktan sonra yüzünüzde nasıl hissettiğine dikkat edin.