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  4. Altılı Masa krizi Yunan basınında da yer aldı! 'Erdoğan haklı çıktı'

Altılı Masa krizi Yunan basınında da yer aldı! 'Erdoğan haklı çıktı'

04.03.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili geri adım atması dış basında da yankı buldu. Yunan basını, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasını "Erdoğan haklı çıktı" sözleriyle duyurdu.

Altılı Masa krizi Yunan basınında da yer aldı! 'Erdoğan haklı çıktı'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası da gelişmeye büyük yer ayırdı. Ethnos gazetesi yazarlarından Maria Zaharaki yayınladığı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Her halükarda dağılacaklar” sözünü hatırlatarak, “Erdoğan haklı çıktı. Altılı muhalefet Erdoğan’ın karşısında duramadı ve seçimlere ulaşamadan dağıldı. Şu anda Türk siyaseti havaya uçmuş durumda" yorumunu yaptı.

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'SEÇİM ERDOĞAN'IN LEHİNE ÇEVRİLDİ'

Yunan Kathimerini gazetesi ise haberi “Oturdular, konuştular, ayrıldılar” başlığıyla servis etti. Kathimerini yazarı Manolis Kostidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Ne olacağını aylar önce söyledik. İranlıların dediği gibi 'Oturdular, konuştular ve ayrıldılar.' Biz söylemiştik. İşte aynen böyle oldu" sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın televizyonda yaptığı açıklamanın videosunu Yunanca tercüme ile sitesinde duyuran gazete, seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lehine çevrildiğini yazdı. (İHA)

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