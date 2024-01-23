Altınok ve Yavaş'ın rakibi belli oluyor! İYİ Parti Ankara adayı için saat verdi

Siyasette son bir yıl içinde köklü değişiklikler yaşandı. İYİ Parti'nin 6'lı masa ve Millet İttifakı'ndan ayrılıp 31 Mart seçimlerine tek başına girme kararı ise en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

ANKARA VE İSTANBUL

İYİ Parti'nin özellikle bu kararının ardından Ankara ve İstanbul'da izleyeceği politika merak ediliyordu. Henüz resmi olarak isimler duyurulmasa bile parti 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıklamıştı.

ANKARA İÇİN SAAT VERİLDİ

Yaşanan son gelişmelerin ardından İYİ Parti'den Ankara hamlesi geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın saat 14.30'da Ankara adayını duyuracağı belirtildi. Ankara'daki seçimlerde CHP mevcut başkan Mansur Yavaş ile yola devam etme kararı alırken AK Parti de geçtimiz günlerde Turgut Altınok'u aday göstermişti.

SAYMAZ İSİM VERMİŞTİ

Gazeteci İsmail Saymaz dün yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin adayını duyurmuştu. Saymaz Cengiz Topel Yıldırım'ın aday olacağını Akşener'in bunu çarşamba günü ilan edeceğini belirtmişti.







